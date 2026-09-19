Incendio forestal en Villa de Leyva no da tregua y piden apoyo de la UNGRD

Las autoridades departamentales de Boyacá mantienen presencia en el territorio tratando de controlar un fuerte incendio forestal que azota a Villa de Leyva.



Según se observa en distintas imágenes difundidas en redes sociales, el fuego se extiende sobre el Cerro de San Marcos, generando una gran cortina de humo que es visible desde la plaza central del municipio.



Frente a estos hechos, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que desde el primer momento en que fue reportado el incendio en Villa de Leyva, fue activador la coordinación con las autoridades municipales y cuerpos de bomberos y Defensa Civil de la zona para atender la emergencia.

Puede leer: Alias Firu habría usado TikTok y videollamadas desde prisión: De la Espriella reaccionó

Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y las dificultades para acceder al terreno afectado, no ha sido posible controlar el incendio. Ante esta situación, el mandatario solicitó el apoyo aéreo de la UNGRD.



“Debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control presentan grandes dificultades. Por esta razón, desde el primer momento solicitamos a la UNGRD el apoyo de un helicóptero”, indicó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.



“Esperamos contar con este apoyo lo antes posible para fortalecer las labores que se realizan en tierra y avanzar en el control de la conflagración”, concluyó el gobernador.