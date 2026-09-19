Alias Firu habría usado TikTok y videollamadas desde prisión: De la Espriella reaccionó

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que alias Firu, señalado en la información suministrada como cabecilla del frente 36 de las Farc de Calarcá, estaría utilizando dispositivos móviles desde la cárcel para comunicarse con integrantes de su estructura y generar contenido en redes sociales.

La denuncia fue presentada por Rendón mediante una publicación en su cuenta oficial de X, dirigida al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y al presidente Abelardo de la Espriella.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA: hay que dejar incomunicados a estos criminales. Alias ‘Firu’, está en la cárcel, pero según información que recibimos, desde allí hace TikToks y, además, videollamadas con alias ‘Primo Gay’. Preso, pero comunicado con los bandidos de su estructura”, señaló en su mensaje el gobernador.

El mandatario regional reclamó medidas para impedir que los internos con vínculos con organizaciones armadas mantengan comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.

El gobernador afirmó que, pese a estar privado de la libertad, el hombre conservaría canales de comunicación con miembros de su organización.

En ese contexto, Rendón solicitó reforzar las medidas de desconexión electrónica y evitar que las señales de telefonía celular lleguen a los pabellones y patios de los establecimientos penitenciarios. “Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operación del crimen”, afirmó el gobernador al insistir en la necesidad de implementar estas herramientas.

La petición del mandatario departamental apunta a que los controles tecnológicos impidan que los responsables de organizaciones delictivas mantengan comunicaciones con sus aliados durante su permanencia en prisión. Para Rendón, la restricción de las comunicaciones debe complementar la privación física de la libertad.

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¿Qué respondió el presidente sobre el traslado de alias Firu?

Después de la denuncia, el presidente Abelardo de la Espriella respondió públicamente a través de X y solicitó al director del Inpec el traslado inmediato de alias Firu a otro establecimiento penitenciario.

“Señor director del @INPEC_Colombia: en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias ‘Firu’, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”, escribió el jefe de Estado en su mensaje.

De la Espriella también pidió que el interno fuera trasladado bajo las condiciones que, según expresó, corresponden a su situación penitenciaria: “Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde”. Con esa instrucción respondió directamente al llamado realizado previamente por el gobernador antioqueño.

El presidente agregó en su publicación que alias Firu no podía continuar realizando actividades desde el centro penitenciario y afirmó: “En este Gobierno, los criminales pagan como debe ser”. Finalmente, sostuvo que “¡Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales!”.