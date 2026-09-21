¿Reconciliación? Video de Beéle y Cara Rodríguez muy cercanos vuelve a encender rumores

Beéle y Cara Rodríguez volvieron a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparecen muy cercanos durante la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos.

En las imágenes se observa a Beéle y Cara posando juntos para una fotografía. En ese momento, el cantante rodeó con su brazo a la creadora de contenido y, en otro instante del video, se aprecia un contacto entre las manos de ambos.

La cercanía entre los dos fue suficiente para que algunos usuarios comenzaran nuevamente a preguntarse si podría existir una reconciliación entre quienes fueron pareja y tienen dos hijos en común.

Lea aquí: ¡Lina Tejeiro ya es mamá! Así anunció la llegada de su hijo Gael

Beéle y Cara Rodríguez se reunieron por el cumpleaños de su hijo Paolo

El encuentro ocurrió durante la celebración del cumpleaños número cinco de Paolo, uno de los dos hijos que Beéle y Cara tienen en común. La reunión familiar quedó registrada en fotografías y videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

La aparición conjunta no pasó desapercibida, especialmente por el historial de la expareja y por las diferentes controversias que han rodeado su separación.

En junio de 2026, cuando se conocieron imágenes de ambos durante esta celebración, medios como El Universal y Publimetro señalaron que el encuentro había reactivado las preguntas sobre una posible reconciliación. En ese momento, también se destacó que la pareja parecía estar atravesando una etapa diferente en su dinámica como padres.

De hecho, no es la primera vez que la presencia de Cara en espacios relacionados con Beéle genera comentarios. En 2025, la creadora de contenido fue vista junto a sus hijos en uno de los conciertos del cantante en Bogotá, situación que también llevó a algunos seguidores a especular sobre un posible acercamiento entre ambos.

No obstante, en aquella ocasión tampoco hubo una confirmación de que hubieran retomado su relación.

¿Qué pasó entre Beéle y Cara?

Beéle y Camila Rodríguez, conocida públicamente como Cara, fueron pareja y tuvieron dos hijos, Ethan y Paolo. Su separación estuvo acompañada de una fuerte exposición mediática y de diferentes controversias entre ambos.

La ruptura también estuvo relacionada con acusaciones y procesos legales que involucraron a la expareja. En 2025, un fallo de una comisaría de familia reconoció a Beéle como víctima de violencia intrafamiliar y estableció medidas de protección para el cantante. Cara, por su parte, ha sostenido públicamente versiones diferentes sobre la situación y ha defendido que su prioridad es el bienestar de sus hijos.

Por esta razón, las imágenes actuales adquieren especial relevancia para sus seguidores, quienes han visto durante los últimos años diferentes etapas en la relación entre ambos.

¿Y Jake Castro? Esto dicen las redes sobre el novio de Cara

Uno de los aspectos que más comentarios generó después de que el video comenzara a circular fue la relación actual de Cara Rodríguez con Jake Castro.

Más información: ‘Mujeres a la Plancha’ celebra 10 años de canciones y recuerdos

La creadora de contenido ha mostrado públicamente su relación con el DJ y productor musical, quien también ha compartido momentos con Ethan y Paolo. En septiembre de 2025, por ejemplo, Castro publicó un video junto a los menores acompañado de un mensaje que algunos internautas interpretaron como una indirecta hacia Beéle.

En marzo de 2026, además, Cara explicó algunos detalles sobre la dinámica que mantiene con Jake y sus hijos. Según contó durante un live de TikTok, ella vive con los menores mientras que su pareja tiene su propia vivienda. También señaló que reciben acompañamiento psicológico familiar para manejar las preguntas y situaciones relacionadas con la nueva dinámica familiar.

Precisamente por este contexto, algunos usuarios se preguntaron qué pensaría Jake al ver a su pareja posando de esa manera con el padre de sus hijos.

“¿Y esa agarrada de mano?”, “¿Se dejó de Jake?”, “Me da rabia por Jake” y “¿Jake no se sentirá incómodo?” fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Otros, en cambio, consideraron que la situación no tendría mayor trascendencia y defendieron que Beéle y Cara puedan compartir espacios familiares sin que eso necesariamente implique un regreso sentimental.

“Podemos tomarnos fotos juntos con los niños, pero sin contacto físico”, escribió una usuaria, mientras que otros cuestionaron directamente la cercanía que se observa entre ambos.

Por ahora, no existe una declaración de Jake Castro en la que asegure sentirse incómodo por las imágenes, ni tampoco un pronunciamiento de Beéle o Cara confirmando que exista una reconciliación.