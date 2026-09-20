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¡Lina Tejeiro ya es mamá! Así anunció la llegada de su hijo Gael
La actriz confirmó la noticia a través de sus redes sociales.
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crojas
¡Lina Tejeiro ya es mamá! Así anunció la llegada de su hijo Gael
La opinión
La Opinión
Domingo, 20 de Septiembre de 2026

La reconocida actriz y empresaria colombiana Lina Tejeiro confirmó este domingo el nacimiento de su primer hijo, Gael.

El bebé nació el pasado 16 de septiembre, según confirmó la actriz, quien compartió con sus seguidores la noticia de su llegada y dio a conocer así uno de los momentos más importantes de su vida.

En abril de este año, Tejeiro anunció que estaba esperando a su primer hijo. Posteriormente, reveló que se trataba de un niño y que se llamaría Gael.

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Desde entonces, la actriz documentó parte de su embarazo a través de sus redes sociales y habló públicamente sobre la ilusión de convertirse en mamá.

 

La noticia generó numerosas reacciones entre sus seguidores y figuras del entretenimiento colombiano, quienes felicitaron a la actriz por la llegada de su primogénito y por esta nueva etapa en su vida.

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