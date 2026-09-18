¿Quién es Melanie Pavola? La creadora de contenido que relacionan con la ruptura entre J Balvin y Valentina Ferrer

La confirmación del proceso de separación entre la modelo argentina Valentina Ferrer y el cantante paisa J Balvin volvió a encender las conversaciones en el entorno del espectáculo digital. Tras los anuncios de los involucrados en sus plataformas oficiales, los internautas revivieron una serie de declaraciones emitidas por la modelo y creadora de contenido mexicana Melanie Pavola.

Nacida en Monterrey, México, la influencer de 35 años construyó su popularidad en el sector del entretenimiento a través de publicaciones sobre moda, fotografía y estilo de vida, tras haberse desempeñado como mesera en sus inicios.

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Trayectoria en medios y plataformas digitales

Su incursión en el modelaje se consolidó al utilizar sus perfiles de internet como un catálogo digital colaborativo con fotógrafos profesionales. Con el tiempo, dio el salto a la actuación en videos musicales de la agrupación de hip hop Cartel de Santa, para luego incursionar como presentadora de televisión en la cadena Multimedios Televisión y en el programa internacional Ridículos MTV.

En la actualidad, la mexicana concentra una comunidad que supera los 2.5 millones de seguidores en Instagram, sumada a su presencia activa en TikTok y la plataforma de suscripción OnlyFans.

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El origen de los señalamientos

La vinculación de Melanie Pavola con la pareja surgió semanas atrás, cuando la regiomontana afirmó públicamente haber sostenido un presunto romance con el artista colombiano en Nueva York entre los años 2020 y 2021. Según el relato compartido en sus redes, al término de una de sus reuniones, el cantante le habría revelado que Valentina Ferrer se encontraba embarazada de su hijo Río en esa misma ciudad.

Pavola sostuvo que, tras enterarse del estado de gestación, decidió retirarse y enviar un mensaje directo por Instagram a la argentina para disculparse, aclarando que no tenía conocimiento previo de la relación. El testimonio fue acompañado por fotografías junto al reguetonero en camerinos y eventos privados.

Pese al eco de estas afirmaciones en redes sociales, ni J Balvin ni Valentina Ferrer han atribuido su decisión a una infidelidad o mencionado a la modelo mexicana en sus pronunciamientos oficiales.

Tomado de El Colombiano.

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