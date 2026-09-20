¡Ni en las películas! Agente de tránsito se escondió bajo una sábana para detectar infractores

En algunas ciudades de la costa, los controles de tránsito incluyen estrategias para detectar a conductores que incumplen las normas. Una de ellas quedó registrada en un video publicado por el medio El Bolivarense, en el que un agente de tránsito aparece cubierto con una sábana sobre un puente peatonal, aparentemente esperando el momento en que una motocicleta utilizara este paso destinado a los peatones.

La grabación muestra al funcionario oculto mientras permanece atento al movimiento de los motociclistas que circulan por la zona. El video posteriormente fue compartido en redes sociales, donde la particular escena llamó la atención por la forma en que el agente decidió realizar el control.

El objetivo del procedimiento era identificar a quienes ingresaran con sus motocicletas al puente peatonal, un espacio destinado al tránsito de personas y no a la circulación de vehículos.

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La particular estrategia quedó registrada en video

Aunque la manera de realizar el operativo generó reacciones entre quienes conocieron las imágenes, el procedimiento estaba relacionado con el control de las normas de tránsito y con el uso adecuado de los espacios destinados a los peatones.

El agente permaneció cubierto con la sábana y esperó hasta que apareciera algún motociclista que utilizara el puente para continuar su recorrido. La situación fue comparada en redes sociales con una particular partida de “escondidas”, debido a que el funcionario optó por permanecer oculto durante el control.

Los puentes peatonales están destinados a las personas que se desplazan a pie, mientras que las motocicletas deben circular por las vías habilitadas para los vehículos. Por ello, el operativo buscaba identificar a quienes utilizaran esta infraestructura de una manera diferente a la establecida.

La escena también generó una serie de comentarios entre los internautas que vieron el video. Algunos reaccionaron con humor ante la estrategia utilizada por el agente y escribieron: “Por eso no quiero ir a vivir a otro país porque me voy a perder de todo esto”, “¿Onde taaaaa? Aquí toiiii!!!! sorpresa” y “El tránsito: “No contaban con mi astucia””.

Otros usuarios se refirieron directamente al trabajo del funcionario con comentarios como “Que le suban el sueldo. Excelente trabajo” y “Podrán cuestionar el método, pero no el resultado”. También aparecieron mensajes como “¿Realismo mágico? “ y “Colombiano que se respete no se vara en nadaaa..”, en referencia a la particular escena que quedó registrada durante el operativo.