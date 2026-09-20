La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Tendencias
15
/entretenimiento
Entretenimiento
Tendencias
145
Tendencias
¡Ni en las películas! Agente de tránsito se escondió bajo una sábana para detectar infractores
Un agente de tránsito fue grabado oculto bajo una sábana en un puente peatonal para detectar motociclistas que incumplían las normas de circulación.

Authored by
dsifontes
¡Ni en las películas! Agente de tránsito se escondió bajo una sábana para detectar infractores
Colprensa
Colprensa
Domingo, 20 de Septiembre de 2026

En algunas ciudades de la costa, los controles de tránsito incluyen estrategias para detectar a conductores que incumplen las normas. Una de ellas quedó registrada en un video publicado por el medio El Bolivarense, en el que un agente de tránsito aparece cubierto con una sábana sobre un puente peatonal, aparentemente esperando el momento en que una motocicleta utilizara este paso destinado a los peatones.

La grabación muestra al funcionario oculto mientras permanece atento al movimiento de los motociclistas que circulan por la zona. El video posteriormente fue compartido en redes sociales, donde la particular escena llamó la atención por la forma en que el agente decidió realizar el control.

El objetivo del procedimiento era identificar a quienes ingresaran con sus motocicletas al puente peatonal, un espacio destinado al tránsito de personas y no a la circulación de vehículos.

Lea además: Terpel GT Premium: una nueva era para los combustibles en Colombia

La particular estrategia quedó registrada en video

Aunque la manera de realizar el operativo generó reacciones entre quienes conocieron las imágenes, el procedimiento estaba relacionado con el control de las normas de tránsito y con el uso adecuado de los espacios destinados a los peatones.

El agente permaneció cubierto con la sábana y esperó hasta que apareciera algún motociclista que utilizara el puente para continuar su recorrido. La situación fue comparada en redes sociales con una particular partida de “escondidas”, debido a que el funcionario optó por permanecer oculto durante el control.

Los puentes peatonales están destinados a las personas que se desplazan a pie, mientras que las motocicletas deben circular por las vías habilitadas para los vehículos. Por ello, el operativo buscaba identificar a quienes utilizaran esta infraestructura de una manera diferente a la establecida.

La escena también generó una serie de comentarios entre los internautas que vieron el video. Algunos reaccionaron con humor ante la estrategia utilizada por el agente y escribieron: “Por eso no quiero ir a vivir a otro país porque me voy a perder de todo esto”, “¿Onde taaaaa? Aquí toiiii!!!! sorpresa” y “El tránsito: “No contaban con mi astucia””.

Otros usuarios se refirieron directamente al trabajo del funcionario con comentarios como “Que le suban el sueldo. Excelente trabajo” y “Podrán cuestionar el método, pero no el resultado”. También aparecieron mensajes como “¿Realismo mágico? “ y “Colombiano que se respete no se vara en nadaaa..”, en referencia a la particular escena que quedó registrada durante el operativo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Cucuteño lideró cirugía pionera en Sudamérica en neurocirugía
Cucuteño lideró cirugía pionera en Sudamérica en neurocirugía
Cucuteño lideró cirugía cerebral pionera con robot en Sudamérica
José Luis Daza
Karate Kyokushin en Norte de Santander
Karate Kyokushin en Norte de Santander
Entre dureza y valores, el karate kyokushin gana fuerza en Norte de Santander
Gustavo Contreras Sabogal
¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!
¡Golpe contundente al grupo narcoterrorista Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!
¿Están entrando las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra a Norte de Santander? Cinco integrantes fueron capturados en La Esperanza
La Opinión