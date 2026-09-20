Terpel GT Premium: una nueva era para los combustibles en Colombia

La movilidad evoluciona, los vehículos evolucionan y las necesidades de los conductores también. En respuesta a esta transformación, Terpel presenta GT Premium, un nuevo portafolio que marca un hito para la industria de combustibles en Colombia y reafirma su apuesta por la innovación, la eficiencia y la generación de valor para los usuarios.

Terpel GT Premium nace con un objetivo claro: ofrecer combustibles de mayor desempeño que permitan a los conductores obtener más ahorro, más potencia y mayor protección para sus motores, respondiendo a las necesidades de los vehículos actuales y de las diferentes actividades que dependen de ellos.

El nuevo portafolio está conformado por tres alternativas: Terpel GT Premium Corriente, Terpel GT Premium Extra98 y Terpel GT Premium Diésel, cada una desarrollada para responder a diferentes necesidades de movilidad y desempeño.

Terpel GT Premium Corriente ofrece hasta un 2,3%* más de optimización de combustible, recupera la potencia del motor* y reduce las emisiones de CO2 hasta un 2%. Una alternativa pensada para quienes buscan mejorar el rendimiento de su vehículo en cada recorrido, mientras aprovechan mejor cada tanqueada y cuidan su motor. También, si tienes un vehículo que requiere combustible extra, está Terpel GT Premium Extra98, el único combustible con 98 octanos en Colombia, que reduce el consumo hasta un 4% e incrementa la potencia del motor hasta un 3,4%. Una alternativa pensada para quienes buscan aprovechar el desempeño de su vehículo y obtener los beneficios de un combustible desarrollado para entregar un mayor rendimiento. Y para los negocios, los vehículos de carga o la maquinaria, tenemos Terpel GT Premium Diésel, el combustible que impulsa la industria, que optimiza hasta en un 2,9% el consumo, reduce y controla los depósitos en los inyectores, recupera la potencia del motor y cuenta con tecnología que reduce la espuma*. Una opción para aquellos que necesitan que sus vehículos y equipos estén siempre listos para seguir trabajando y avanzando.

Este avance se refleja también en los más altos estándares de calidad. Terpel GT Premium es el único portafolio de combustibles en Colombia aprobado bajo el estándar internacional TOP TIER+*, una certificación que exige niveles de desempeño superiores a los requeridos por la regulación y que respalda una mayor limpieza y protección de los motores modernos.

Más que un nuevo portafolio, Terpel GT Premium representa la capacidad de la industria colombiana para innovar, elevar estándares y anticiparse a las necesidades de la movilidad del futuro. Una apuesta que beneficia a conductores, empresas transportadoras y al país, al impulsar una operación más eficiente, productiva y competitiva.

Visita ya las Estaciones de Servicio Terpel y descubre sus beneficios. Conoce el nuevo portafolio Terpel GT Premium y tanquea con el combustible pensado para cuidar tu bolsillo y tu motor en cada tanqueada.

Mayor información en www.terpel.com/gtpremium

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