Colombia está entre los 10 principales productores de cacao del mundo, pero falta mucho

En 2025, Colombia exportó 49.044 toneladas de cacao y sus derivados, una canasta que incluye cacao en grano, manteca de cacao, chocolates y otras preparaciones alimenticias con cacao.

Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indican que estas ventas alcanzaron US$413,1 millones, 56% más en valor frente a 2024. Estados Unidos fue el principal destino, con 37,1%, seguido por mercados Malasia, México y Costa Rica.

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Además, el país se encuentra entre los diez principales productores del mundo, pues, mueve alrededor de las 70.000 toneladas anuales; aunque está lejos de los volúmenes de Costa de Marfil, Ghana y Ecuador, que encabezan la producción mundial.

No obstante, se ha logrado construir una posición relevante dentro de una industria que produce más de 4.7 millones de toneladas de cacao al año.

De acuerdo con el secretario de Agricultura y Minería de Huila, Oscar Eduardo Trujillo Cuenca, una de las fortalezas del fruto colombiano está en sus características de calidad, con una oferta reconocida por sus perfiles de sabor y aroma, diversidad de zonas agroecológicas, trazabilidad y procesos de fermentación y secado.

Además, el 80% de las exportaciones colombianas de cacao en grano está clasificado internacionalmente como fino o de aroma, una condición que abre oportunidades para participar en segmentos especializados y desarrollar productos dirigidos a consumidores que buscan mayor diferenciación en calidad y procedencia.

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“El siguiente paso es convertir esa fortaleza en más oportunidades para la cadena, con productos que lleguen a mercados especializados no solo por la calidad del grano, sino también por su origen, trazabilidad y transformación”, expresó Trujillo.

El funcionario precisó que Santander lidera la producción nacional (41% del total), seguido de Antioquia (11%), Arauca (10%), Tolima (6%) y Meta y Nariño (5%) cada uno. A este mapa se suma Huila, donde la cadena viene fortaleciendo una apuesta enfocada en la calidad, el origen y la transformación del grano, logrando una producción cercana a las 7.000 toneladas en unas 6.000 hectáreas sembradas.

Entre enero y noviembre de 2025, el departamento exportó cerca de 2.100 toneladas por más de US$14 millones. A esto se suman avances en calidad, selección de clones y atributos como los bajos niveles de cadmio, que abren oportunidades para consolidar un “cacao origen Huila” y desarrollar productos con mayor transformación.

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El secretario de Agricultura de Huila, manifestó la visión del departamento de articulación, transformación y apertura de mercados será uno de los ejes de la Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo (Ficca) Huila 2026, que se realizará del 1 al 4 de octubre en Neiva.

El encuentro reunirá a productores, compradores, empresarios, exportadores y actores de la cadena para generar conexiones comerciales, intercambiar conocimiento y fortalecer las oportunidades del cacao colombiano dentro y fuera del país.

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