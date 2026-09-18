Presupuesto General 2027: ¿qué tan riesgoso es el aumento del 10% que hizo De la Espriella?

El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que radicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, es 10% mayor ($635 billones) del que el entonces presidente Gustavo Petro radicó en el Congreso, que fue de $575 billones. Además, es el más alto desde 2019.

La fecha límite para la aprobación del PGN es el 20 de octubre a la media noche. Si el Congreso no lo expide, obligará al Gobierno a expedir el documento por decreto.

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Para el economista y profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, Giovanni Hernández, el texto no solo borra la promesa de austeridad del mandatario Abelardo de la Espriella, también abre las preguntas sobre el aumento en los gastos de funcionamiento del Estado, el pago de deuda y la inversión.

Hernández indicó que el ajuste del 10% pudo deberse a los malos procesos de transición entre las administraciones saliente y entrante. Por lo que, al revisar cómo estaba realmente el país en materia fiscal, el nuevo gobierno tuvo que rectificarlo.

Señaló que, muy seguramente, el ministro encontró contratos y proyectos ya amarrados que dificultaban cumplir la bandera de austeridad.

“No veo esta propuesta de presupuesto tan riesgosa, porque los mercados ya saben que Colombia quedó en una posición muy complicada por el fuerte incremento del gasto del gobierno anterior y están esperando qué hace el nuevo gobierno”, añadió el economista.

El experto sostuvo que, si ese aumento está atado a una política seria de desarrollo económico, austeridad y estabilización en los próximos tres años, la señal hacia los inversionistas es todo lo contrario a la negativa.

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¿Qué pasaría con la calificación crediticia?

El profesor de la Universidad de La Sabana dijo que, si se hace una muy buena comunicación sobre la necesidad el incremento del 10% para estabilizar el país, no habría ningún problema con la calificación crediticia.

“Todo lo contrario, lo que podemos decir es sencillamente: ‘oiga, podemos incluso aumentar nuestra calificación de una manera positiva o sencillamente dejarla como está’, esto siempre y cuando se diga que es para estabilidad del país con miras hacia un futuro importante”, agregó Giovanni Hernández.

Respecto a la inquietud sobre el freno que tendría el crecimiento al pagar la deuda, Hernández expresó que lo que dice la teoría económica es que si se va a pagar deuda y a recortar inversión en el futuro, claramente no se va a tener el oxígeno para crecer.

No obstante, recordó que la misma teoría señala que, si se recibe un “gobierno superendeudado, necesitas honrar la deuda de alguna manera, porque no puedes entrar en default”.

El economista explicó que entrar en default sería una señal catastrófica, porque comunica que un país no tiene la capacidad para pagar deuda. Entonces, en este caso es, la prioridad es equilibrar las finanzas, pues, la estabilidad va a ser una buena señal para los inversionistas y el mercado.

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¿De dónde saldría el dinero?

Giovanni Hernández resaltó que el Estado funciona con deuda, impuestos o de activos, aunque a muchos no les gusta vender empresas del Estado, debido a que se pierden ingresos futuros que estas puedan generar.

“El Gobierno tiene muy poco margen, es decir, tendría que hacer una reforma para estabilizar el país. Pero que pueda tener posibilidades de sacar ingresos por otro lado va a ser muy muy difícil. Es un país que está altamente endeudado, tendría que colocar deuda a muy largo plazo, pero no es tampoco lo que se quiere”, aseguró.

Subrayó que lo que puede hacer el Gobierno es implementar una reforma tributaria suave y pedir deuda a muy largo plazo, para que, cuando el país vuelva a estabilizarse y a generar riqueza, pueda pagar esa deuda relativamente rápido.

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