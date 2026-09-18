Joven talento del diseño colombiano brilla en las pasarelas de Madrid

La diseñadora colombiana Isabela Araujo debuta en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (España).

Inspirada en 'Joselito Carnaval', uno de los personajes más emblemáticos del Carnaval de Barranquilla, Isabela Araujo llevó parte de su identidad colombiana a la pasarela madrileña, a través de tres diseños que forman parte de la colección Los Relatos.

Su participación en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se da como estudiante de cuarto curso del Grado en Diseño de Moda de UDIT, universidad que participa por undécimo año consecutivo con un desfile propio dentro del calendario oficial de la pasarela.

El debut de Araujo se produce en un momento de creciente proyección internacional para la moda colombiana: el sector tiene presencia comercial en más de 116 destinos y registró exportaciones por 1.640 millones de dólares en 2025, según cifras de ProColombia e Inexmoda.

Estudiante de cuarto curso del Grado en Diseño de Moda de UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, presentó tres de sus creaciones en la 84ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, llevando consigo una historia profundamente ligada a sus raíces: la de Joselito Carnaval.

Su colección transforma el luto por la muerte de Joselito en la alegría de su regreso, reinterpretando este momento de renacimiento desde una mirada luminosa y festiva que celebra el color, la identidad y el espíritu de su ciudad natal.

Los tres looks cobran vida a través de volúmenes, movimiento y una explosión de rosas, fucsias y magentas, con siluetas que evocan el florecer y la energía del Carnaval. Las flores ocupan un lugar protagonista como referencia a la cayena, flor representativa de Barranquilla, cuyas formas son reinterpretadas sobre las prendas como si brotaran del cuerpo: una metáfora del regreso de Joselito, quien vuelve a florecer y, con él, da paso nuevamente a la fiesta.

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Para Araujo, esta experiencia supone también un punto de encuentro entre su origen y su formación: una diseñadora nacida en Barranquilla que encuentra en Madrid, un escenario para reinterpretar referentes colombianos desde una mirada contemporánea.

Sus diseños hicieron parte de Los Relatos, una colección coral construida a partir de una premisa: convertir historias en moda. Mitos, leyendas, novelas, cuentos populares, relatos orales, experiencias íntimas y narrativas inventadas sirvieron como punto de partida para que los estudiantes exploraran cómo el color, las formas, los materiales y el movimiento pueden convertirse en herramientas para narrar sin palabras.

Cada uno de los 35 estudiantes conceptualizó, diseñó y confeccionó tres looks, dando como resultado una colección de 105 piezas únicas. El proceso reunió las diferentes etapas creativas y productivas que implica desarrollar una colección y permitió que los estudiantes llevaran sus propuestas desde la conceptualización hasta una pasarela profesional.

La participación de los estudiantes en MBFWMadrid hace parte del modelo formativo de UDIT, que busca acercar la formación académica a las dinámicas reales de las industrias creativas y generar espacios en los que los futuros profesionales puedan presentar su trabajo ante actores del sector.

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