Falleció actor colombiano recordado por ‘Pa’ quererte’ y ‘Enfermeras’

La televisión colombiana está de luto tras conocerse el fallecimiento del actor José Oriol Hernández, quien durante su trayectoria hizo parte de reconocidas producciones nacionales como ‘Pa’ quererte’, ‘Enfermeras’, ‘Romina Poderosa’ y ‘Las Villamizar’.

La noticia fue confirmada por Siloé Casting, agencia que publicó en sus redes sociales varias fotografías del intérprete acompañadas de un mensaje de despedida en el que resaltó su talento y dedicación profesional.

“Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación a tu trabajo. Q. E. P. D. José Oriol Hernández”, escribió la agencia.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió. Tampoco se han entregado detalles oficiales sobre la fecha exacta de su muerte, por lo que cualquier versión diferente a la confirmación de su agencia debe tomarse con cautela.

¿En qué producciones participó José Oriol Hernández?

Hernández construyó una carrera ligada principalmente a la televisión y a diferentes proyectos audiovisuales. En 2020 hizo parte de ‘Pa’ quererte’, producción del Canal RCN en la que participó en varios episodios. Posteriormente, apareció en la segunda temporada de ‘Enfermeras’, emitida en 2021.

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Su trabajo también llegó a producciones de Caracol Televisión. En ‘Romina Poderosa’, el actor interpretó a un reportero relacionado con la investigación sobre la muerte de una deportista. Además, participó en ‘Las Villamizar’, producción de época en la que asumió uno de los personajes que se enfrentaban a las protagonistas.

Su recorrido no se limitó a la pantalla chica. Hernández también se desempeñó como publicista, escritor y realizador audiovisual, y participó en proyectos de cine y cortometrajes.

En 2022 hizo parte de ‘Al que no quiere caldo se le dan dos tazas’, dirigido por Alejandro Victoria, donde interpretó a Álvaro en su etapa adulta. En 2024 participó en ‘Christmas with the Dávilas’, una producción realizada entre Colombia y Estados Unidos, en la que interpretó a Leonardo.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes personas relacionadas con el sector audiovisual han expresado mensajes de despedida y han recordado el trabajo que Hernández desarrolló durante su carrera.

Por ahora, Siloé Casting es la entidad que confirmó públicamente la noticia, mientras permanecen sin esclarecer las causas y demás detalles relacionados con su muerte.