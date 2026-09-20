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Atacan con drones la estación de Policía de El Carmen, Norte de Santander
Según versiones preliminares, el hecho ocurrió mientras se celebraba una misa, por lo que varios feligreses se refugiaron en el templo y viviendas cercanas.
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dsifontes
Temor entre la población civil: atacan con drones la estación de Policía de El Carmen
La opinión
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Domingo, 20 de Septiembre de 2026

Un ataque con drones se registra en la noche de este domingo contra la estación de la Policía Nacional en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, situación que ha generado momentos de angustia entre la población civil.

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque se habría registrado mientras varias personas se encontraban en una iglesia del municipio participando de una misa. Ante la situación, algunos feligreses se habrían refugiado dentro del templo, mientras otros permanecen resguardados en viviendas cercanas.

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La comunidad permanece a la espera de que las autoridades logren controlar la situación y neutralizar a los responsables del ataque.

Hasta el momento, no se tiene información oficial sobre posibles policías o civiles lesionados como consecuencia de la acción armada.

Las Fuerzas Militares y demás autoridades adelantan operaciones en la zona para hacer frente a los atacantes y garantizar la seguridad de la población.

La situación continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen un reporte oficial sobre lo ocurrido.

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