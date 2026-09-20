Grave incendio en Cúcuta dejó afectadas 12 viviendas en Cumbres del Norte

Un incendio estructural registrado en el barrio Cumbres del Norte, comuna 6 de Cúcuta, dejó afectaciones en 12 viviendas, según el balance entregado por la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, cuyos equipos realizaron las labores correspondientes para controlar las llamas. Hasta el momento no se ha establecido el origen del incendio.

Tras la emergencia, la Sala de Crisis de la Secretaría de Gestión del Riesgo hizo presencia en el sector para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de las familias afectadas y determinar las necesidades derivadas del incendio.

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Entre los afectados se encuentra un adulto mayor que perdió la totalidad de su vivienda, construida en madera.

Asimismo, una persona con movilidad limitada perdió su silla de ruedas durante la emergencia.

El incendio también dejó afectado a un perro, que resultó herido durante el siniestro.

La Secretaría de Gestión del Riesgo continúa haciendo seguimiento a la situación y coordinando las acciones necesarias para atender a las familias afectadas, de acuerdo con las necesidades identificadas durante la evaluación en el lugar.