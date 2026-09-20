Gobernación pone en marcha intercambiador vial para sacar el tráfico pesado del casco urbano de Ocaña

La construcción de la Intersección Vial en el sector de Los Seguros, en Ocaña, entrará en su fase de ejecución después de varios años de estudios, ajustes y diseños. La intervención pretende modificar uno de los puntos estratégicos de movilidad del municipio y establecer una conexión más directa para los vehículos que transitan entre Ocaña, Cúcuta y los municipios de la Costa Norte de Colombia.

La intervención en el sector del antiguo Seguro Social está prevista para comenzar la próxima semana, según la información entregada durante la socialización del proyecto a la comunidad. Los trabajos, impulsados por el gobernador William Villamizar Laguado, hacen parte de una intervención que, además de reorganizar el tránsito vehicular, incluye obras hidráulicas y de estabilización necesarias para adecuar el corredor.

El componente principal será un puente elevado de 101 metros de longitud, construido con vigas de concreto reforzado, que tendrá cinco apoyos y una calzada de nueve metros de ancho, además de los respectivos aproches.

Debajo de la estructura será intervenida la glorieta existente, que tendrá una longitud de 47 metros y permitirá articular la circulación entre la calle 7, la avenida Francisco Fernández de Contreras y la avenida Circunvalar.

La configuración proyectada busca que el tráfico de paso, particularmente el transporte pesado que se moviliza entre Cúcuta y la Costa Norte, pueda utilizar esta conexión sin necesidad de ingresar a otros sectores de la zona urbana de Ocaña.

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Una salida para el tráfico pesado

Uno de los principales objetivos de la obra es ofrecer una alternativa para los vehículos de carga que atraviesan el municipio en sus desplazamientos hacia los departamentos y ciudades de la Costa Norte, dijo el gobernador Villamizar. El mandatario departamental señaló que esta conexión permitirá reducir el tránsito pesado por vías internas de Ocaña, con efectos sobre los tiempos de desplazamiento y las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente la infraestructura vial urbana.

“Esta intervención permitirá mejorar el tránsito vehicular, contribuir a la descongestión del sector y fortalecer las condiciones de seguridad vial”, explicó María Andrea Sanguino Romero, consejera para la Articulación Interinstitucional.

El proyecto, liderado desde años atrás por Villamizar, también tiene una incidencia regional, debido a que Ocaña constituye un punto de conexión entre el nororiente del departamento, Cúcuta y los corredores que conducen hacia la Costa Norte.