Gobernación pone en marcha intercambiador vial para sacar el tráfico pesado del casco urbano de Ocaña

La construcción de la Intersección Vial en el sector de Los Seguros, en Ocaña, entrará en su fase de ejecución después de varios años de estudios, ajustes y diseños. La intervención pretende modificar uno de los puntos estratégicos de movilidad del municipio y establecer una conexión más directa para los vehículos que transitan entre Ocaña, Cúcuta y los municipios de la Costa Norte de Colombia.
La intervención en el sector del antiguo Seguro Social está prevista para comenzar la próxima semana, según la información entregada durante la socialización del proyecto a la comunidad. Los trabajos, impulsados por el gobernador William Villamizar Laguado, hacen parte de una intervención que, además de reorganizar el tránsito vehicular, incluye obras hidráulicas y de estabilización necesarias para adecuar el corredor.
El componente principal será un puente elevado de 101 metros de longitud, construido con vigas de concreto reforzado, que tendrá cinco apoyos y una calzada de nueve metros de ancho, además de los respectivos aproches.
Debajo de la estructura será intervenida la glorieta existente, que tendrá una longitud de 47 metros y permitirá articular la circulación entre la calle 7, la avenida Francisco Fernández de Contreras y la avenida Circunvalar.
La configuración proyectada busca que el tráfico de paso, particularmente el transporte pesado que se moviliza entre Cúcuta y la Costa Norte, pueda utilizar esta conexión sin necesidad de ingresar a otros sectores de la zona urbana de Ocaña.
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Una salida para el tráfico pesado
Uno de los principales objetivos de la obra es ofrecer una alternativa para los vehículos de carga que atraviesan el municipio en sus desplazamientos hacia los departamentos y ciudades de la Costa Norte, dijo el gobernador Villamizar. El mandatario departamental señaló que esta conexión permitirá reducir el tránsito pesado por vías internas de Ocaña, con efectos sobre los tiempos de desplazamiento y las condiciones de seguridad para quienes utilizan diariamente la infraestructura vial urbana.
“Esta intervención permitirá mejorar el tránsito vehicular, contribuir a la descongestión del sector y fortalecer las condiciones de seguridad vial”, explicó María Andrea Sanguino Romero, consejera para la Articulación Interinstitucional.
El proyecto, liderado desde años atrás por Villamizar, también tiene una incidencia regional, debido a que Ocaña constituye un punto de conexión entre el nororiente del departamento, Cúcuta y los corredores que conducen hacia la Costa Norte.
El agua también hace parte de la obra
La construcción del intercambiador no se limitará a la infraestructura vial. El proyecto contempla varias intervenciones sobre los cauces que atraviesan el sector de Los Seguros. Entre ellas está la canalización de 184 metros del río Tejo y la construcción de un box culvert de 21 metros sobre este afluente y la calle 7. También se realizará la canalización de 36,29 metros del río Chiquito. A estas obras se suma la construcción de un muro de contención de 120 metros de longitud en el margen del río Tejo, como parte de las estructuras complementarias requeridas para la intervención.
Estas obras hidráulicas hacen parte de la solución integral planteada para el sector y buscan adecuar el terreno sobre el cual se desarrollará la nueva infraestructura vial.
Diseños, una etapa que llega a su recta final
Los estudios y diseños del proyecto presentan un avance del 93 % y se prevé que esta etapa concluya a finales de septiembre. Una vez terminadas estas actividades, comenzará el desarrollo de las obras contempladas en el contrato.
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Leonel Valero Escalante, director territorial del Invías en Norte de Santander, explicó que la iniciativa responde a la necesidad de intervenir un corredor considerado estratégico para la movilidad regional.
El funcionario recordó que los primeros estudios y diseños fueron elaborados en 2019 y que posteriormente fueron sometidos a revisiones, complementaciones y ajustes hasta llegar a la propuesta que actualmente se encuentra en su fase final de estructuración. La ejecución estará a cargo de la Unión Temporal Intercambiador Río Tejo, mientras que la interventoría será responsabilidad del Consorcio Vías 076, contratado por Findeter. La Gobernación de Norte de Santander figura como entidad contratante.
Una transformación que tendrá impacto durante la construcción
Para los habitantes del sector, la obra representa una modificación esperada en uno de los puntos de conexión vial de Ocaña, aunque también existe preocupación por las alteraciones temporales que generará la ejecución. Alipio Ibáñez, residente del sector, destacó la importancia del proyecto para quienes transitan y desarrollan actividades económicas en esta zona, pero advirtió que los trabajos podrían generar afectaciones temporales mientras se construyen las nuevas estructuras.
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La Gobernación de Norte de Santander sostiene que, una vez concluida la intervención, Ocaña contará con una alternativa para el tránsito pesado que se dirige hacia la Costa Norte y viceversa. El propósito es que los vehículos puedan atravesar este corredor con menores tiempos de desplazamiento y sin cargar buena parte del flujo de paso sobre las vías internas del municipio.
El proyecto tiene como fecha prevista de terminación el 31 de julio de 2028 y contempla una inversión total de 33.849 millones de pesos.
Ficha técnica del proyecto
INTERSECCIÓN VIAL CARRETERA AGUA CHICA–OCAÑA
Convenio: Findeter – Gobernación de Norte de Santander
Costo total: $33.849 millones
Constructor: Unión Temporal Intercambiador Río Tejo
Interventoría: Consorcio Vías 076
El intercambiador vial comprende:
• Puente elevado: 101 metros de longitud, construido con vigas de concreto reforzado.
• Calzada del puente: 9 metros de ancho.
• Apoyos: 5.
• Glorieta Oriental: 47 metros de longitud.
• Río Tejo: canalización de 184 metros.
• Box culvert: 21 metros.
• Muro de contención: 120 metros de longitud, en el margen del río Tejo.
• Río Chiquito: canalización de 36,29 metros.
• Fecha prevista de finalización: 31 de julio de 2028.
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