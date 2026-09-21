Ministra de Transporte visitará Ocaña para revisar crisis vial y proyecto de la variante

Es una necesidad
El exrepresentante a la Cámara Ciro Antonio Rodríguez Pinzón expresó que la variante de Ocaña es un anhelo de muchos años y declaró que no se va a hacer realidad “con partidas sueltas del presupuesto nacional, que llegan a cuentagotas y cambian con cada gobierno”.
Indicó que una obra de esa magnitud necesita un modelo de financiación estable, de largo plazo y con compromisos exigibles.
El dirigente conservador también considera que la única posibilidad real es impulsar la concesión de quinta generación (5G) del corredor Cúcuta-Ocaña-Aguaclara, en el sur del Cesar.
“Con ese esquema, la variante deja de ser un proyecto aislado y pasa a formar parte de una intervención integral del corredor, con recursos asegurados, cronogramas definidos y la obligación de ejecutar las obras, el mantenimiento y la operación”, agregó.
Además, precisó que el corredor es de gran importancia porque conecta a Cúcuta y la provincia de Ocaña con la Ruta del Sol y el centro del país.
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Añadió que este proyecto representa competitividad, seguridad vial y desarrollo para el Catatumbo y todo el departamento.