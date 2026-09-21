Ministra de Transporte visitará Ocaña para revisar crisis vial y proyecto de la variante

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, visitará Ocaña a comienzos de octubre para analizar las dificultades registradas en el corredor vial que comunica a la zona de frontera con el Catatumbo, el sur del Cesar y la costa norte colombiana.

Así lo informó este fin de semana la Alcaldía de Ocaña, quien planteó la ineludible necesidad de construir la variante, con el propósito de desviar el tráfico pesado del casco urbano.

Asimismo, solicitó el mantenimiento de la calzada y una solución definitiva al desastre natural ocurrido en la vereda El Tarrita, el 31 de mayo de 2023, donde fueron instalados dos puentes metálicos por parte de las Fuerzas Militares.

“Durante muchos años se ha hablado de la imperiosa necesidad de construir la variante de Ocaña, pero ha faltado voluntad política”, manifestó el arquitecto Iván Cabrales Angarita.

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Por su parte, el ingeniero José Peñaranda Quintana recalcó que es el momento de conseguir una obra de gran envergadura para la región.