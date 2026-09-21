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Ministra de Transporte visitará Ocaña para revisar crisis vial y proyecto de la variante
Dirigentes insisten en que la variante de Ocaña se haga una realidad.
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jsarabia
Los dirigentes aprovecharán la visita de la ministra de Transportes para recordar la construcción de la variante.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Lunes, 21 de Septiembre de 2026

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, visitará Ocaña a comienzos de octubre para analizar las dificultades registradas en el corredor vial que comunica a la zona de frontera con el Catatumbo, el sur del Cesar y la costa norte colombiana.

Así lo informó este fin de semana la Alcaldía de Ocaña, quien planteó la ineludible necesidad de construir la variante, con el propósito de desviar el tráfico pesado del casco urbano.

Asimismo, solicitó el mantenimiento de la calzada y una solución definitiva al desastre natural ocurrido en la vereda El Tarrita, el 31 de mayo de 2023, donde fueron instalados dos puentes metálicos por parte de las Fuerzas Militares.

“Durante muchos años se ha hablado de la imperiosa necesidad de construir la variante de Ocaña, pero ha faltado voluntad política”, manifestó el arquitecto Iván Cabrales Angarita.

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Por su parte, el ingeniero José Peñaranda Quintana recalcó que es el momento de conseguir una obra de gran envergadura para la región.

Los dirigentes aprovecharán la visita de la ministra de Transportes para recordar la construcción de la variante.

 

Es una necesidad 

El exrepresentante a la Cámara Ciro Antonio Rodríguez Pinzón expresó que la variante de Ocaña es un anhelo de muchos años y declaró que no se va a hacer realidad “con partidas sueltas del presupuesto nacional, que llegan a cuentagotas y cambian con cada gobierno”.

Indicó que una obra de esa magnitud necesita un modelo de financiación estable, de largo plazo y con compromisos exigibles.

El dirigente conservador también considera que la única posibilidad real es impulsar la concesión de quinta generación (5G) del corredor Cúcuta-Ocaña-Aguaclara, en el sur del Cesar.

“Con ese esquema, la variante deja de ser un proyecto aislado y pasa a formar parte de una intervención integral del corredor, con recursos asegurados, cronogramas definidos y la obligación de ejecutar las obras, el mantenimiento y la operación”, agregó.

Además, precisó que el corredor es de gran importancia porque conecta a Cúcuta y la provincia de Ocaña con la Ruta del Sol y el centro del país. 

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Añadió que este proyecto representa competitividad, seguridad vial y desarrollo para el Catatumbo y todo el departamento.

Los dirigentes aprovecharán la visita de la ministra de Transportes para recordar la construcción de la variante.

 

Un compromiso real 

Los dirigentes de la región también solicitaron un compromiso real por parte de los secretarios del presidente Abelardo de la Espriella para superar las dificultades en materia vial.

Los gremios de Ocaña, en un documento enviado al jefe de Estado, plantearon la urgente necesidad de construir la variante para desviar el tráfico pesado del casco urbano y mitigar los elevados índices de accidentalidad registrados en los últimos años.

Y es que, de acuerdo con el alcalde de Ocaña, un total de 48 personas han perdido la vida en los últimos cinco años en accidentes de tránsito en los que están involucrados tractocamiones.

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El Instituto Nacional de Vías ya efectuó los estudios de fase I y se requiere llevarlos a fase III. Frente a ello, los dirigentes proponen que la perimetral debería comenzar antes del corregimiento de La Ermita, en la vía hacia Ábrego, y finalizar más allá del municipio de Río de Oro, en el sur del departamento del Cesar.

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Los dirigentes aprovecharán la visita de la ministra de Transportes para recordar la construcción de la variante.
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