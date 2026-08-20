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Ocaña construirá 16 reservorios de agua para mitigar el impacto de la sequía
Ante la escasez de recurso hídrico las autoridades ambientales adoptan estrategias en la zona rural.
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jsarabia
Reservorios de agua para mitigar la sequía en Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Jueves, 20 de Agosto de 2026

En tiempos de intensa sequía, la Corporación Autónoma Regional de la frontera nororiental (Corponor) aprobó la construcción de 16 reservorios de agua en la zona rural del municipio de Ocaña, donde los campesinos afrontan una temporada seca sin precedentes.

El coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural, José Luis Amaya, manifestó que esos espejos de agua son fundamentales para garantizar el consumo humano, el riego de cultivos y mantenimiento de animales de corral.

El director general, Rafael Humberto Camacho, en reciente visita anunció la aprobación de los recursos encaminados a mitigar el impacto de la época de sequía como reguladores hídricos y fuente abastecimiento en época de verano, zonas priorizadas ubicadas en las veredas de los corregimientos El Puente, Aguas Claras, Llano de los Trigos, Quebrada la esperanza, Las Liscas y La Ermita.

Por efecto de los cambios climáticos los reservorios ya son un hecho, inician la construcción con las 16 familias censadas y estamos en territorio para la adecuación de la infraestructura con el propósito de garantizar el desarrollo en el sector agropecuario.

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El director territorial de Corponor Ocaña, Edwin Torrado, coordina las visitas a las distintas comunidades para crear conciencia sobre la importancia de la preservación y conservación del agua durante el calentamiento climático.

Reservorios de agua para mitigar la sequía en Ocaña.

 

Ya fue adjudicado el contrato para el inicio de las obras en las veredas donde se priorizaron los jagüeyes o pozos diseñados para acumular y guardar el agua lluvias para utilizarla de manera comunitaria en las épocas de verano, precisa el funcionario.

En esta ocasión salieron beneficiadas veredas como Mata Calabaza, Alto de los Patios, El Puente, San Jacinto, Las Chircas, Guayabal, La Honda, San Antonio, La Unión, Llano de los Trigos, Las Liscas, Quebrada de la Esperanza, Llano Verde, Aguas Claras, La Madera, Palo grande y La Concepción.

Los 16 reservorios proyectados en Ocaña se suman a los 200 ya existentes en la zona rural, según datos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

El fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Cordoncillos, Evelio Manzano, señala la importancia de esas obras ambientales. “Va a quedar en La Honda, donde existen unos humedales para que sirva de reguladores de cuencas, también se verá beneficiados los campesinos de La Esmeralda”, señaló.

Por su parte, el líder comunal de la vereda Alto de San Jacinto, Francisco Sánchez, resalta la unión de voluntades para adecuar esos pozos de gran utilidad para la comunidad campesina.

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Esa zona es bastante árida y los pocos riachuelos son canalizados para los acueductos rurales y con el calentamiento global los niveles disminuyen ostensiblemente, remarcó el dirigente.

Reservorios de agua para mitigar la sequía en Ocaña.

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