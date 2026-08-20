Ocaña construirá 16 reservorios de agua para mitigar el impacto de la sequía

En tiempos de intensa sequía, la Corporación Autónoma Regional de la frontera nororiental (Corponor) aprobó la construcción de 16 reservorios de agua en la zona rural del municipio de Ocaña, donde los campesinos afrontan una temporada seca sin precedentes.

El coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural, José Luis Amaya, manifestó que esos espejos de agua son fundamentales para garantizar el consumo humano, el riego de cultivos y mantenimiento de animales de corral.

El director general, Rafael Humberto Camacho, en reciente visita anunció la aprobación de los recursos encaminados a mitigar el impacto de la época de sequía como reguladores hídricos y fuente abastecimiento en época de verano, zonas priorizadas ubicadas en las veredas de los corregimientos El Puente, Aguas Claras, Llano de los Trigos, Quebrada la esperanza, Las Liscas y La Ermita.

Por efecto de los cambios climáticos los reservorios ya son un hecho, inician la construcción con las 16 familias censadas y estamos en territorio para la adecuación de la infraestructura con el propósito de garantizar el desarrollo en el sector agropecuario.

Lea además: Campesinos de Ocaña claman ayuda tras incendios que consumieron 1.000 hectáreas

El director territorial de Corponor Ocaña, Edwin Torrado, coordina las visitas a las distintas comunidades para crear conciencia sobre la importancia de la preservación y conservación del agua durante el calentamiento climático.