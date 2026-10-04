Ocaña vuelve a encontrarse con su historia en el renovado Museo Antón García de Bonilla

En el tradicional barrio de San Agustín se encuentra de manera imponente uno de los guardianes de la memoria histórica de Ocaña como es el Museo Antón García de Bonilla invitando a propios y visitantes hacer un recorrido para conocer el proceso evolutivo de la región.



La reapertura de los encantos del pasado contó con la presencia de la directora del Museo Nacional de Colombia, maestra Kathia Cecilia González Martínez, quien activó oficialmente las nuevas salas del centro cultural desde otras perspectivas.



La funcionaria resalta la transformación física de sus espacios donde renovación representa una apuesta por acercar el patrimonio a las nuevas generaciones y convertir el museo en un escenario vivo de conocimiento, investigación, reflexión y encuentro ciudadano.



La conversión hace énfasis en el origen, el agua y el territorio de los pueblos, utilizando, entre otros elementos, la fuerza simbólica del relámpago del Catatumbo como hilo conductor para comprender la relación histórica entre las comunidades y el territorio que habitan.

Sobre Antón García de Bonilla, como se lee en la inscripción de la estatua, “la tradición popular convirtió su vida en una de las leyendas más destacadas de la región. Cuentan que Antón García de Bonilla está condenado a vagar eternamente por una promesa incumplida a Santa Rita. Se dice que en las noches, en raudo potro de fuego Antón cruza las calles del Embudo y ‘la bajada de Santa Rita’ en busca de consuelo para su atormentada alma”.

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Su historia ha sido un tema importante para los historiadores ocañeros, como encomendero ocupaba el lugar más alto de la pirámide social de la colonia y, además, este personaje aparece vinculado no sólo a la fundación de Ocaña, sino al establecimiento del primer colegio en esta ciudad y al poblamiento de Rio de Oro, por esto su exaltación legendaria en la tradición popular.