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Temo por mi vida: secretario de Movilidad de Ocaña denuncia amenazas tras operativos de tránsito
El funcionario pidió un estudio de seguridad y no descarta renunciar al cargo por temor a que atenten contra su vida.
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jsarabia
El secretario de Movilidad de Ocaña interpone demanda penal por amenazas y señalamientos de infractores.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Sábado, 26 de Septiembre de 2026

Los frecuentes operativos encaminados a poner orden en Ocaña y hacer cumplir las normas de tránsito han desencadenado una serie de amenazas y señalamientos contra el secretario de Movilidad municipal, Enrique Noguera Meza, quien no descarta la posibilidad de presentar su carta de renuncia al mandatario local.

El funcionario, que no cuenta con un esquema de protección, teme que atenten contra su vida, una situación que además altera la tranquilidad de sus seres queridos.

A raíz de esas intimidaciones y debido a un severo cuadro de estrés, ya renunció el comandante del Área Operativa de Tránsito, Edwin Paredes, quien será sometido a un tratamiento especializado.

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Ahora el turno le correspondió a la cabeza visible de esa dependencia, quien instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la persona que, a través de las redes sociales, ha realizado señalamientos en su contra.

Un choque entre conductores y auxiliares de tránsito se registra en el municipio de Ocaña.

 

Víctima de una persecución

La denuncia penal fue instaurada contra el ciudadano Harold Sánchez por los delitos de injuria y calumnia, según manifestó el secretario, a raíz de las amenazas y señalamientos hechos a través de las redes sociales.

Si a mí, al equipo de agentes de tránsito y a los familiares nos llega a ocurrir algo grave, hago responsable a esta persona, dedicada a ofender sin fundamento alguno. Todos tenemos que cumplir las normas y este señor no tiene ni licencia de conducción, circula sin casco y, además, nos está poniendo a la gente en contra”, precisó el denunciante, quien manifestó sentir temor por el ambiente que se vive en la ciudad ante lo que calificó como una arremetida de los violentos. Como consecuencia de esta situación, además de la denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía, el secretario solicitó un estudio de seguridad para determinar la necesidad de contar con un esquema de protección.

Mientras tanto, precisó que todas las madrugadas encomienda a Dios su protección para evitar que alguien atente contra su vida.

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Evito estar tarde de la noche en las calles. Este trabajo es muy complejo y difícil de orientar a los conductores. Siento que cumplí un papel y, obviamente, uno no puede estar arriesgando la vida ante la insensatez de algunos seres humanos”, reiteró.

El secretario de Movilidad de Ocaña interpone demanda penal por amenazas y señalamientos de infractores.

 

El secretario de Movilidad aseguró que el cúmulo de problemas con algunas personas lo afecta profundamente y dijo estar cansado del comportamiento de ciertos conductores que, según él, no quieren entender la situación.

“Siempre se ha manejado un tono conciliador para no entrar en choque con los infractores en el marco de la ley, pero algunos se sobrepasan con los insultos y ponen en peligro el oficio”, añadió. Igualmente, el jefe de la dependencia cuestionó la manera como algunas personas utilizan las redes sociales para generar señalamientos y rechazo, mientras la misión de los agentes es organizar el tráfico en la ciudad.

Otro de los afectados es el nuevo comandante del Área Operativa de Tránsito, Édgar Rafael Gáfaro Morea, quien también acudió a los estrados judiciales para evitar que, según indicó, se afecte su imagen.

“Las personas que tengan dudas o sospechas sobre los procedimientos pueden instaurar las denuncias ante las autoridades correspondientes”, recalcó.

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Por su parte, el personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, manifestó que hasta su despacho no ha llegado ningún ciudadano a interponer una queja por presuntas irregularidades cometidas durante los operativos. Por ello, invitó a quienes tengan denuncias a presentarlas con los respectivos soportes para iniciar las investigaciones correspondientes.

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