Temo por mi vida: secretario de Movilidad de Ocaña denuncia amenazas tras operativos de tránsito

El secretario de Movilidad aseguró que el cúmulo de problemas con algunas personas lo afecta profundamente y dijo estar cansado del comportamiento de ciertos conductores que, según él, no quieren entender la situación.
“Siempre se ha manejado un tono conciliador para no entrar en choque con los infractores en el marco de la ley, pero algunos se sobrepasan con los insultos y ponen en peligro el oficio”, añadió. Igualmente, el jefe de la dependencia cuestionó la manera como algunas personas utilizan las redes sociales para generar señalamientos y rechazo, mientras la misión de los agentes es organizar el tráfico en la ciudad.
Otro de los afectados es el nuevo comandante del Área Operativa de Tránsito, Édgar Rafael Gáfaro Morea, quien también acudió a los estrados judiciales para evitar que, según indicó, se afecte su imagen.
“Las personas que tengan dudas o sospechas sobre los procedimientos pueden instaurar las denuncias ante las autoridades correspondientes”, recalcó.
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Por su parte, el personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado Amaya, manifestó que hasta su despacho no ha llegado ningún ciudadano a interponer una queja por presuntas irregularidades cometidas durante los operativos. Por ello, invitó a quienes tengan denuncias a presentarlas con los respectivos soportes para iniciar las investigaciones correspondientes.
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