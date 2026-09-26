Temo por mi vida: secretario de Movilidad de Ocaña denuncia amenazas tras operativos de tránsito

Los frecuentes operativos encaminados a poner orden en Ocaña y hacer cumplir las normas de tránsito han desencadenado una serie de amenazas y señalamientos contra el secretario de Movilidad municipal, Enrique Noguera Meza, quien no descarta la posibilidad de presentar su carta de renuncia al mandatario local.

El funcionario, que no cuenta con un esquema de protección, teme que atenten contra su vida, una situación que además altera la tranquilidad de sus seres queridos.

A raíz de esas intimidaciones y debido a un severo cuadro de estrés, ya renunció el comandante del Área Operativa de Tránsito, Edwin Paredes, quien será sometido a un tratamiento especializado.

Lea además: Transporte informal pone contra las cuerdas a la ‘mancha amarilla’ en Ocaña

Ahora el turno le correspondió a la cabeza visible de esa dependencia, quien instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra la persona que, a través de las redes sociales, ha realizado señalamientos en su contra.