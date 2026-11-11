¿Se salva o lo demuelen? La revisión que definirá el futuro del puente peatonal de Lomitas en Villa del Rosario

El incidente ocurrido sobre la Autopista Internacional de Villa del Rosario, donde un camión tipo camabaja quedó atrapado en el puente peatonal, ocasionó no solo fuertes congestiones vehiculares, sino también que este paso fuera restringido temporalmente para los peatones.

Sumado a ello, este hecho ocasionó daños estructurales en el puente que preocupan a la comunidad y que han llevado a especialistas a adelantar labores para determinar el futuro de esa estructura.

En cuanto al vehículo que provocó esa situación, este permanece inmovilizado, junto a la carga y a los carros que lo venían escoltando.

Responde el alcalde

Frente a este panorama, Camilo Suárez, alcalde de Villa del Rosario, afirmó que el puente peatonal quedó cerrado el mismo día del accidente por temas de seguridad. Indicó que esta medida se mantendrá hasta que se determine la reparación.

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Asimismo, el mandatario expresó que a su juicio, el encargado de esta situación es el Instituto Nacional de Vías (Invías). También precisó que la administración municipal hizo las llamadas correspondientes y al lugar ya acudieron unos ingenieros para revisar el estado del puente.

“Estamos a la espera pues se está haciendo una patología para poder saber los daños y conocer el paso a seguir para arreglar el puente. Aún no hay claridad de si se va arreglar o tumbar para hacer uno nuevo, ya que esto depende de los daños estructurales y de lo que determinen los ingenieros en un informe”, agregó.