¿Se salva o lo demuelen? La revisión que definirá el futuro del puente peatonal de Lomitas en Villa del Rosario

El análisis de un ingeniero
José Henry Duarte Cáceres, presidente de la Sociedad Nortesantandereana de Ingenieros, indicó que de acuerdo a lo que pudo observar, la altura del puente peatonal estaba por debajo del vehículo que traía la carga especial.
Por lo tanto, explicó que para responder a la pregunta de por qué el vehículo golpeó el puente y quiénes son los responsables, se debe tener en cuenta la altura libre que tiene la parte inferior del puente, la cual ha variado históricamente de acuerdo a las normas establecidas.
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“Antes de 1995 la norma establecía que esa altura debería ser de 4,30 a 4,50 metros; de 1995 a 2008 debía ser de 4,50, del 2008 al 2014 entre 4,50 a 4,80 y del 2014 hasta la actualidad esta debe ser desde los 5,00 hasta los 5,50 metros”, afirmó.
Así pues, Duarte señaló que hay que analizar en qué época se construyó el puente y cual norma era la vigente en ese entonces.
Agregó que si en su momento, se construyó fuera de la norma, entonces el responsable es la entidad que lo contrató, el contratista y el interventor; pero si el problema tiene que ver con la aplicación de capas asfálticas, el responsable vendría a ser Invías.