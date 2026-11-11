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¿Se salva o lo demuelen? La revisión que definirá el futuro del puente peatonal de Lomitas en Villa del Rosario
El choque de un camión tipo camabaja dejó daños en el puente peatonal de Lomitas. Ingenieros adelantarán una evaluación para establecer si la estructura puede seguir en funcionamiento.
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juanmarcoantoniorp
Puente de Lomitas - Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Miércoles, 11 de Noviembre de 2026

El incidente ocurrido sobre la Autopista Internacional de Villa del Rosario, donde un camión tipo camabaja quedó atrapado en el puente peatonal, ocasionó no solo fuertes congestiones vehiculares, sino también que este paso fuera restringido temporalmente para los peatones. 

Sumado a ello, este hecho ocasionó daños estructurales en el puente que preocupan a la comunidad y que han llevado a especialistas a adelantar labores para determinar el futuro de esa estructura. 

En cuanto al vehículo que provocó esa situación, este permanece inmovilizado, junto a la carga y a los carros que lo venían escoltando.

Responde el alcalde

Frente a este panorama, Camilo Suárez, alcalde de Villa del Rosario, afirmó que el puente peatonal quedó cerrado el mismo día del accidente por temas de seguridad. Indicó que esta medida se mantendrá hasta que se determine la reparación. 

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Asimismo, el mandatario expresó que a su juicio, el encargado de esta situación es el Instituto Nacional de Vías (Invías). También precisó que la administración municipal hizo las llamadas correspondientes y al lugar ya acudieron unos ingenieros para revisar el estado del puente. 

“Estamos a la espera pues se está haciendo una patología para poder saber los daños y conocer el paso a seguir para arreglar el puente. Aún no hay claridad de si se va  arreglar o tumbar para hacer uno nuevo, ya que esto depende de los daños estructurales y de lo que determinen los ingenieros en un informe”, agregó.

El vehículo que provocó esa situación permanece inmovilizado, junto a la carga y a los carros que lo venían escoltando

 

De igual forma, el alcalde afirmó que mientras esto se defina, el camión implicado quedará inmovilizado para que las personas puedan responder por los daños.

Ya se enviaron oficios 

Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano, explicó que, para determinar el responsable de esta situación, se debe tener en cuenta el área en el que se construyó el puente, así como la altura del mismo, la repavimentación de la autopista y si el camabaja llevaba más de la altura permitida en la carga que tenía

Sin embargo, Flórez también aseguró que como el puente está sobre una vía nacional, en todo caso debe ser Invías el que se ponga al frente para tomar las medidas necesarias  necesarias que permitan un paso seguro de los peatones y de los vehículos que pasan por debajo de él.

Por otra parte, el veedor comunicó que ya le envió un oficio a la Sociedad Nortesantandereana de Ingenieros para que le hagan una visita de inspección al puente peatonal y expidan un concepto técnico que permita conocer si el puente presenta riesgos o sí es necesario hacer un estudio patológico del mismo.
En este sentido, Flórez también declaró que le envió una copia de esta solicitud al Instituto Nacional de Vías.

Puente Peatonal Lomitas en revisión por ingenieros.

 

El análisis de un ingeniero 

José Henry Duarte Cáceres, presidente de la Sociedad Nortesantandereana de Ingenieros, indicó que de acuerdo a lo que pudo observar, la altura del puente peatonal estaba por debajo del vehículo que traía la carga especial.

Por lo tanto, explicó que para responder a la pregunta de por qué el vehículo golpeó el puente y quiénes son los responsables, se debe tener en cuenta la altura libre que tiene la parte inferior del puente, la cual ha variado históricamente de acuerdo a las normas establecidas.

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“Antes de 1995 la norma establecía que esa altura debería ser de 4,30 a 4,50 metros; de 1995 a 2008 debía ser de 4,50, del 2008 al 2014 entre 4,50 a 4,80 y del 2014 hasta la actualidad esta debe ser desde los 5,00 hasta los 5,50 metros”, afirmó. 

Así pues, Duarte señaló que hay que analizar en qué época se construyó el puente y cual norma era la vigente en ese entonces

Agregó que si en su momento, se construyó fuera de la norma, entonces el responsable es la entidad que lo contrató, el contratista y el interventor; pero si el problema tiene que ver con la aplicación de capas asfálticas, el responsable vendría a ser Invías. 

Quebrantos en el puente

 

“También puede tener responsabilidad el vehículo acompañante del camabaja ya que el vehículo que está haciendo el transporte, cuando lleva una carga especial, debería llevar un carro acompañante que va a adelante, revisando la altura de los puentes, teniendo en cuenta la altura de la medida del camión y de la carga”, expuso el presidente de la sociedad.

Sobre los daños que actualmente presenta esta estructura, comunicó que no los ve tan graves, sin embargo enfatizó que se debe hacer un concepto técnico por parte de un especialista y verificar si los elementos estructurales si no han sufrido daños

Recalcó que si luego de ello, se evidencia que podría haber algún riesgo, entonces se debe hacer un estudio denominado patología del puente, el cual abre paso a un proyecto de reforzamiento en el que se le adicionan unos elementos estructurales a la estructura para garantizar que mantenga su capacidad de carga.

“De igual forma puede ocurrir que en la etapa de concepto técnico se revise y constate que el puente no tiene ningún riesgo y que por lo tanto no necesita reforzamiento”, concluyó.  

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