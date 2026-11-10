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Contratos de aprendizaje sí podrán tener período de prueba
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente una norma que lo eliminaba. Según el tribunal, la ley permite crearlos por acuerdo entre el empleador y el aprendiz.
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SENA
Colprensa
Colprensa
Martes, 10 de Noviembre de 2026

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que había eliminado el periodo de prueba en los contratos de aprendizaje que se celebran con los aprendices del Sena.

El Consejo de Estado, al evaluar una demanda contra el Decreto 223 de 2026, determinó que la ley permite al empleador y el aprendiz acordar por escrito un periodo de prueba en este tipo de contratos, por lo cual el Gobierno Petro, que expidió la norma, excedió su facultad reglamentaria al prohibirlo de manera absoluta.

Lea aquí: Cuatro sectores económicos registran las mayores tasas de accidentalidad laboral en Colombia

Según el alto tribunal, en la más reciente reforma laboral (Ley 2466 del 2025) se estableció que el contrato de aprendizaje se regiría por las normas del Código del Trabajo, lo cual significa la posibilidad de pactar un periodo de prueba, en las condiciones que establece la ley.

Al eliminar esta posibilidad mediante decreto, el Gobierno desconoció el límite que le había puesto el legislador.

Por esta razón, el Consejo de Estado determinó que los efectos del decreto se suspenden, de modo que mientras se dicte una decisión definitiva, se podrán continuar pactando periodos de prueba en los contratos de aprendizaje que se celebren.

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