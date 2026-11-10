De US$15 mil millones sería préstamo que Colombia negocia con el FMI: Bloomberg

La agencia de noticias Bloomberg dio a conocer este martes el monto del crédito que estaría negociando el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para equilibrar las finanzas públicas del país.



Según Bloomberg, el crédito tiene un monto de US$15.000 millones, que, en pesos colombianos, equivalen a unos 48 billones.



Este monto busca superar el hueco en el presupuesto que encontró el Gobierno de Abelardo de la Espriella y que lo llevó a aumentar en alrededor de $60 billones el presupuesto para 2027, que finalmente fue aprobado por el Congreso por casi $635 billones, que no incluyen el esfuerzo fiscal que tendrá que hacerse para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.



El crédito complementaría además los esfuerzos de recorte, que prevé hacer el Gobierno con base en la Ley de Rescate Fiscal, que también prevé un mayor recaudo tributario.

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A cambio de la aprobación del crédito, el Fondo Monetario Internacional (FMI) exige algunas condiciones que incluyen compromisos en materia de ajuste fiscal y reformas estructurales, orientadas a recuperar la confianza y estabilizar la economía.



Colombia ha recurrido ya por lo menos en 28 ocasiones al apoyo del FMI. Uno de los rescates más grandes se dio en 1999, por un valor de unos US$2.700 millones, significativamente mucho menor del monto del que estaría siendo solicitado actualmente.



Esta semana, justamente, está en Colombia una misión técnica del FMI revisando las condiciones en las que se daría este apoyo.

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