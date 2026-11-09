Fiscal Luz Adriana Camargo niega reuniones con supuesto hacker del gobierno Petro

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, negó hoy rotundamente haberse reunido con Carlos Andrés Oyola, a quien se le señala de ser el supuesto "hacker" del gobierno de Gustavo Petro.

La fiscal aseguró que esa información se puede verificar en los registros de visitas a su despacho y sostuvo que exactamente lo mismo se pudo verificar con el registro de visitas al vicefiscal general, Gilberto Guerrero, que tampoco se ha reunido en ninguna ocasión con el supuesto hacker.

Oyola sería, según el Gaula Militar, responsable de ataques informáticos a instituciones importantes del país, que incluyen la Fiscalía General de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma y a Distancia (UNAD).

El hackeo a esta universidad tiene relación con que Oyola, presuntamente, habría alterado sus calificaciones para poder graduarse de la institución, pero, ya desde la DNI, habría, según el Gaula, intentado acceder a “información sobre procesos electorales y a inteligencia estratégica que comprometía la seguridad nacional”.

De acuerdo con el informe de empalme de la DNI, revelado por Noticias Caracol, Oyola, que sigue vinculado a ese organismo, habría liderado una red que habría intentado cambiar los resultados de la votación para segunda vuelta, atacando los sistemas de la Registraduría.

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Las otras denuncias

El telenoticiero publicó un informe de su unidad investigativa, según el cual, esa entidad habría preparado, con micrófonos y GPS, los vehículos que se iban a destinar a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.

Esta operación habría estado respaldada por un decreto, el 563 de junio de este año, que habría permitido a la DNI intervenir en la asignación de esos vehículos. Generalmente, esa es una labor que es ajena a la de inteligencia y que por ley corresponde a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La denuncia mediática está respaldada en un documento titulado "Informe de empalme", que funcionarios de la propia DNI le habrían entregado al director entrante de la agencia de inteligencia.

Sobre el tema ya se pronunció el vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien manifestó: “Cada noticia de este reporte es más preocupante que la anterior. El reportado abuso y mal uso del gobierno anterior de la DNI (Dirección Nacional de inteligencia) deja muchas dudas y preocupaciones de fondo sobre lo que quisieron lograr y todo apunta a un ataque a la democracia misma. Esto merece una investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”.

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