Intervenciones indebidas están acabando con histórico árbol en la ciudadela Juan Atalaya, de Cúcuta

Además, la comunidad manifestó su preocupación, ya que el samán es considerado un patrimonio ambiental que les brinda sombra, contribuye a regular la temperatura y sirve de hábitat para pájaros y otras especies.
Por esta razón, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades ambientales para que revisen el caso y tomen medidas que permitan contrarrestar el problema.
Indicaron que, si no se consigue una pronta solución, acudirán a acciones legales, como la presentación de tutelas.
Frente a esta situación, la Secretaría de Medio Ambiente de Cúcuta aseguró que este lunes visitará el lugar y evaluará las condiciones del árbol.
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“Iremos con el grupo de silvicultura a visitar el sitio y elaborar un informe sobre la situación del árbol”, informó la dependencia de la Alcaldía.
Asimismo, la autoridad ambiental recordó que, en estos casos, la comunidad debe presentar inicialmente una solicitud a través de la ventanilla única, dirigida a la Secretaría de Infraestructura por el tema de la caseta; a la dependencia de Gestión del Riesgo, si se determina que el árbol requiere alguna intervención, y a la Secretaría de Medio Ambiente, para que adelante acciones de educación ambiental.
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