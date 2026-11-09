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Intervenciones indebidas están acabando con histórico árbol en la ciudadela Juan Atalaya, de Cúcuta
La Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de la ciudad aseguró que hoy visitará ese punto.
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Árbol de Samán de 60 años está en riesgo por intervenciones indebidas.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Al frente de la antigua primera bomba de Atalaya y debajo del primer puente peatonal, sobre la vía a El Zulia, se encuentra un árbol de samán que está muriendo lentamente debido a las intervenciones que le ha hecho la comunidad.

Según explicaron los vecinos del lugar, el árbol, que tiene más de 60 años, fue encerrado hace tres décadas con un muro de cemento.

Aseguraron que, aunque fueron los vecinos quienes hicieron esa construcción, en su momento dejaron un espacio suficiente para que le entrara agua y evitar que se secara.

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Sin embargo, la comunidad enfatizó que desde septiembre de este año una comerciante ubicada al lado del árbol empezó a rellenar ese espacio con materiales como cemento, vidrios y piedras

Los residentes manifestaron que, con esa acción,  presuntamente buscaría secar el árbol para poder ampliar su local.

“Debido a ello, el árbol no recibe agua desde mediados de septiembre. Hemos notificado a las autoridades competentes, pero no nos han dado respuesta y la señora tampoco nos ha dicho nada”, dijo un vecino, quien recalcó que esta caseta también tendría una connotación ilegal por estar a la orilla de la carretera.

Vidrios, piedras y cemento han provocado que el árbol se esté secando

Además, la comunidad manifestó su preocupación, ya que el samán es considerado un patrimonio ambiental que les brinda sombra, contribuye a regular la temperatura y sirve de hábitat para pájaros y otras especies.

Por esta razón, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades ambientales para que revisen el caso y tomen medidas que permitan contrarrestar el problema. 

Indicaron que, si no se consigue una pronta solución, acudirán a acciones legales, como la presentación de tutelas.

Frente a esta situación, la Secretaría de Medio Ambiente de Cúcuta aseguró que este lunes visitará el lugar y evaluará las condiciones del árbol.

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“Iremos con el grupo de silvicultura a visitar el sitio y elaborar un informe sobre la situación del árbol”, informó la dependencia de la Alcaldía.

Asimismo, la autoridad ambiental recordó que, en estos casos, la comunidad debe presentar inicialmente una solicitud a través de la ventanilla única, dirigida a la Secretaría de Infraestructura por el tema de la caseta; a la dependencia de Gestión del Riesgo, si se determina que el árbol requiere alguna intervención, y a la Secretaría de Medio Ambiente, para que adelante acciones de educación ambiental.

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