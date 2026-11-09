Intervenciones indebidas están acabando con histórico árbol en la ciudadela Juan Atalaya, de Cúcuta

Al frente de la antigua primera bomba de Atalaya y debajo del primer puente peatonal, sobre la vía a El Zulia, se encuentra un árbol de samán que está muriendo lentamente debido a las intervenciones que le ha hecho la comunidad.

Según explicaron los vecinos del lugar, el árbol, que tiene más de 60 años, fue encerrado hace tres décadas con un muro de cemento.

Aseguraron que, aunque fueron los vecinos quienes hicieron esa construcción, en su momento dejaron un espacio suficiente para que le entrara agua y evitar que se secara.

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Sin embargo, la comunidad enfatizó que desde septiembre de este año una comerciante ubicada al lado del árbol empezó a rellenar ese espacio con materiales como cemento, vidrios y piedras.

Los residentes manifestaron que, con esa acción, presuntamente buscaría secar el árbol para poder ampliar su local.

“Debido a ello, el árbol no recibe agua desde mediados de septiembre. Hemos notificado a las autoridades competentes, pero no nos han dado respuesta y la señora tampoco nos ha dicho nada”, dijo un vecino, quien recalcó que esta caseta también tendría una connotación ilegal por estar a la orilla de la carretera.