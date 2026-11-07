Tobías Sánchez, el hijo del barrio Los Almendros que debutó con el Cúcuta Deportivo

“El Cúcuta Deportivo es el amor de mi vida, lo he amado siempre, significa muchas cosas, siempre lo llevaré en mi corazón, estoy muy orgulloso de debutar con el equipo de mis amores”, expresó Tobías Sánchez Montenegro, el defensor que jugó sus primeros minutos como profesional el pasado miércoles, en el triunfo rojinegro 1-0 ante Independiente Santa Fe.

Delante de toda su familia, amigos, vecinos y entrenadores, el juvenil de 19 años fue inicialista en el General Santander y en un compromiso que será recordado por mucho tiempo, puesto que el resultado permitió garantizar la permanencia en la primera división.

Lea aquí: La semifinal se traslada a Medellín: Motilones del Norte, obligado a ganarle a Paisas

Jugó como lateral derecho, una posición que no es su habitual, ya que actúa normalmente como zaguero central, pero supo responder en los 57 minutos que estuvo en campo antes de ser sustituido por Joao Abonía.