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Tobías Sánchez, el hijo del barrio Los Almendros que debutó con el Cúcuta Deportivo
El jugador cucuteño, de 19 años, actuó durante 57 minutos en la victoria 1-0 del rojinegro sobre Independiente Santa Fe.
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gcontreras
Tobias Sanchez Cúcuta Deportivo
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 7 de Noviembre de 2026

“El Cúcuta Deportivo es el amor de mi vida, lo he amado siempre, significa muchas cosas, siempre lo llevaré en mi corazón, estoy muy orgulloso de debutar con el equipo de mis amores”, expresó Tobías Sánchez Montenegro, el defensor que jugó sus primeros minutos como profesional el pasado miércoles, en el triunfo rojinegro 1-0 ante Independiente Santa Fe.

Delante de toda su familia, amigos, vecinos y entrenadores, el juvenil de 19 años fue inicialista en el General Santander y en un compromiso que será recordado por mucho tiempo, puesto que el resultado permitió garantizar la permanencia en la primera división.

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Jugó como lateral derecho, una posición que no es su habitual, ya que actúa normalmente como zaguero central, pero supo responder en los 57 minutos que estuvo en campo antes de ser sustituido por Joao Abonía.

Tobías Sánchez, 2026.

El técnico argentino Nicolás Chiesa confió y Sánchez le retribuyó en una zona del campo en la que tanto como Abonía, como Sebastián Támara, venían dejando dudas.

Con origen en La Masía

El deportista criado y residente en Los Almendros inició su historia a los 5 años, jugando con el equipo de su barrio antes de aterrizar en La Masía, elenco que lo formó desde los 9 hasta los 16 años.

“Es un joven muy versátil. A nosotros llegó siendo un volante 10, muy técnico, con buen pie y sobretodo muy buena disposición. En torneos nacionales lo llevamos de mediocentro y central. El responde donde le toque jugar. Es muy cumplidor, trabaja muy bien, nunca se quejó”, aseguró Edinson Parada, formador del club La Masía.

Tobías Sánchez, La Masía.

Tras competir con la reconocida escuela de la ciudadela Atalaya y tener procesos con selecciones Norte de Santander, Tobías llegó al Cúcuta Deportivo en 2024 para unirse a la categoría Sub-17.

“Es un orgullo ver a un chico de la cantera debutar. Hizo un partido inteligente, priorizó cuidar los espacios, es un excelente debut. Tobías es un jugador que tiene como mayor virtud la inteligencia e interpretación de roles en los diversas posiciones, es muy intuitivo, técnicamente bueno, con serenidad y tranquilidad”, afirmó Juan Carlos Aristizábal, primer entrenador que tuvo Sánchez en el rojinegro.

Cúcuta Deportivo

Tobías en 2025 fue ascendido al equipo Sub-20 con el que actuó hasta este año siendo central titular del elenco dirigido por Braynner García. Este año jugó 21 partidos de la competencia en la que el motilón fue eliminado en los cuartos de final.

Un recorrido con sacrificios

El cucuteño cuando entró en cancha recordó todos los sacrificios que hizo junto con su familia formada por Edwin Sánchez, su padre; Flor Montenegro, su madre, y Neymar y Antony, hermanos que también juegan al fútbol.

“Recordé muchas cosas lindas, todo el sacrificio de mis papás, de trabajar, de sacar rifas, hacer hayacas, las madrugadas, el no ir al colegio por darlo todo por un deporte que amo”, dijo el diestro, que debutó con el dorsal 22.

Cúcuta Deportivo

Tobías se muestra ahora como una carta para pelear el puesto con Abonía y Támara.

“Me tracé muchos objetivos. Quiero consolidarme con el equipo, darle muchas alegrías a esta hinchada que lo merece. Sueño con seguir en este lindo deporte, ir hacia delante, darle felicidad a mis padres, que puedan estar cómodos”, confesó el deportista.

Sánchez se unió a Fraiban Carrillo, Breynner Rodríguez, Olmar Bacca y Santiago Vásquez como jugadores que pasaron por la cantera y debutaron en 2026.

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