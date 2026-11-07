Tobías Sánchez, el hijo del barrio Los Almendros que debutó con el Cúcuta Deportivo

Tobías en 2025 fue ascendido al equipo Sub-20 con el que actuó hasta este año siendo central titular del elenco dirigido por Braynner García. Este año jugó 21 partidos de la competencia en la que el motilón fue eliminado en los cuartos de final.
Un recorrido con sacrificios
El cucuteño cuando entró en cancha recordó todos los sacrificios que hizo junto con su familia formada por Edwin Sánchez, su padre; Flor Montenegro, su madre, y Neymar y Antony, hermanos que también juegan al fútbol.
“Recordé muchas cosas lindas, todo el sacrificio de mis papás, de trabajar, de sacar rifas, hacer hayacas, las madrugadas, el no ir al colegio por darlo todo por un deporte que amo”, dijo el diestro, que debutó con el dorsal 22.