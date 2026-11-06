La semifinal se traslada a Medellín: Motilones del Norte, obligado a ganarle a Paisas

Motilones del Norte tendrá que lograr al menos un triunfo en el coliseo Iván de Bedout de Medellín para no terminar su historia en la Liga II-2026 del baloncesto profesional colombiano luego de los dos primeros partidos de la llave semifinal ante Paisas.

El equipo representante de Norte de Santander, las noches del miércoles y jueves, recibió a uno de los favoritos al título en el coliseo Toto Hernández, consiguiendo una victoria agónica (88-85) y una estrepitosa caída 101-57.

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Carlos Yoel Feliz, coach dominicano a cargo de los rojinegros, fue crítico con su quinteto señalando que no se hizo un trabajo defensivo correcto en las dos presentaciones.

“No fuimos el equipo que venía defendiendo. En el segundo juego fue una dejadez insólita, aunque tengo que darle mucho crédito a Paisas. Es un equipo campeón, que juega Liga Sudamericana. Tenemos que volver a entrar mentalmente siendo el equipo que hemos sido, teníamos un buen ritmo, pero mermó al no tener competencia”, dijo el técnico, en rueda de prensa.

El cuadro cucuteño tuvo como equipo principal al puertorriqueño Dyondre Domínguez, al estadounidense Kameron Rowan y los colombianos Ernesto ‘Pepeto’ Hernández, Sebastián Ramírez y Hanner Mosquera. Desde el banco aportó el refuerzo estadounidense Jeremy Ireland, Jefrey Santiesteban, Enzo Díaz e Isaac Uribe.

Uribe, en el primer juego, anotó una canasta desde antes de mitad de cancha para firmar el triple ganador en la última jugada del partido.

En aquel triunfo, Domínguez, el mvp de la primera fase, fue el más destacado con 26 puntos y 14 rebotes.

Paisas, al mando del argentino Juan Manuel Nardini, formó con los estadounidenses Charles García Jr y Jamel Artis, más los nacionales Michael Jackson, Romario Roque y Álvaro Peña. Desde la banca sumaron Giovanni Cordero, José Lozano, David Ojeda y Andrés Millán.

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En la segunda salida, donde el elenco antioqueño fue pleno dominador, Artis fue la figura con 22 puntos, 10 rebotes y una asistencia.

El estratega de Paisas elogió a Motilones del Norte subrayando que no pueden bajar la intensidad de cara a los siguientes compromisos.

“Es un buen plantel, tiene buenos nacionales, buenos importados, tiene mucho talento, corre muy bien el campo y carga el rebote ofensivo. Nosotros tenemos que salir el próximo partido a jugar con la misma intensidad con la que salimos hoy”, comentó, la noche del jueves.

Los choques serán este sábado y domingo en el coliseo Iván de Bedout a partir de las 6:00 p.m. y 6:30 p.m.

“Somos un equipo que dejará el corazón en la cancha. No tenemos excusa. En los dos partidos anteriores lo hicimos mal. Vamos a tratar de robarnos los dos partidos en Medellín. La mentalidad debe ser ganadora, más fuertes. Tenemos que levantar cabeza, tenemos un gran equipo”, declaró Feliz.

Paisas, de triunfar en los dos duelos, sentenciará el pase a la final. De ser necesario un quinto juego, la serie se trasladará nuevamente al coliseo Toto Hernández el próximo martes.

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