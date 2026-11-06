Ni los años ni los reclamos han logrado tapar los huecos en dos barrios de Los Patios

En el municipio de Los Patios, los habitantes de los barrios Tierra Linda y La Cordialidad llevan varios años a la espera de que la administración municipal recupere las calles que se encuentran en mal estado.

Pese a los llamados que han hecho a la Alcaldía y a las consecuencias que esta situación ha generado, la comunidad manifestó que todavía no ha recibido respuesta por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con los residentes, uno de los puntos más afectados es la calle tercera del barrio Tierra Linda. Según indicaron, los pronunciados huecos que hay en este tramo han ocasionado caídas y accidentes vehiculares.

“Casi todos los días se caen motociclistas y personas que van transitando. Incluso, se han presentado choques por los conductores que buscan esquivar los huecos”, detalló una mujer, quien comentó que esta situación también perjudica las llantas de los vehículos.

Sumado a esto, los habitantes precisaron que cada vez que llueve la calle se llena de pozos, lo que dificulta aún más la movilidad.

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Los ciudadanos denunciaron que, ante la falta de respuestas de la Alcaldía, han optado por rellenar los huecos con diferentes materiales. Sin embargo, recalcaron que estas acciones no han solucionado el problema.

“El alcalde nos ha prometido que se va a hacer la recuperación, pero solo ha mandado a hacer las mediciones y luego no regresan. Necesitamos que se intervenga la vía pronto, ya que este panorama empeora cada vez más y ya ni siquiera los taxistas quieren venir”, expresó un comerciante.

La Cordialidad cumple 3 décadas sin mantenimiento

En el barrio La Cordialidad de Los Patios, los vecinos también denunciaron el mal estado en el que se encuentra la calle 29 de este sector.

De acuerdo con la comunidad, esta vía, que cumple 30 años sin mantenimiento, genera problemas como caídas e inundaciones.