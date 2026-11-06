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Ni los años ni los reclamos han logrado tapar los huecos en dos barrios de Los Patios
Habitantes de los barrios Tierra Linda y La Cordialidad llevan años a la espera de que la administración municipal recupere las calles.
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juanmarcoantoniorp
Huecos en Tierra Linda - Los Patios.
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla
Viernes, 6 de Noviembre de 2026

En el municipio de Los Patios, los habitantes de los barrios Tierra Linda y La Cordialidad llevan varios años a la espera de que la administración municipal recupere las calles que se encuentran en mal estado.

Pese a los llamados que han hecho a la Alcaldía y a las consecuencias que esta situación ha generado, la comunidad manifestó que todavía no ha recibido respuesta por parte de las autoridades competentes.

De acuerdo con los residentes, uno de los puntos más afectados es la calle tercera del barrio Tierra Linda. Según indicaron, los pronunciados huecos que hay en este tramo han ocasionado caídas y accidentes vehiculares.

Casi todos los días se caen motociclistas y personas que van transitando. Incluso, se han presentado choques por los conductores que buscan esquivar los huecos”, detalló una mujer, quien comentó que esta situación también perjudica las llantas de los vehículos.

Sumado a esto, los habitantes precisaron que cada vez que llueve la calle se llena de pozos, lo que dificulta aún más la movilidad.

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Los ciudadanos denunciaron que, ante la falta de respuestas de la Alcaldía, han optado por rellenar los huecos con diferentes materiales. Sin embargo, recalcaron que estas acciones no han solucionado el problema.

“El alcalde nos ha prometido que se va a hacer la recuperación, pero solo ha mandado a hacer las mediciones y luego no regresan. Necesitamos que se intervenga la vía pronto, ya que este panorama empeora cada vez más y ya ni siquiera los taxistas quieren venir”, expresó un comerciante.

La Cordialidad cumple 3 décadas sin mantenimiento 

En el barrio La Cordialidad de Los Patios, los vecinos también denunciaron el mal estado en el que se encuentra la calle 29 de este sector.

De acuerdo con la comunidad, esta vía, que cumple 30 años sin mantenimiento, genera problemas como caídas e inundaciones.

Los huecos en Tierra Linda también han provocado una disminución en el valor de las viviendas
Los huecos en Tierra Linda también han provocado una disminución en el valor de las viviendas
En la calle 29 del barrio La Cordialidad la comunidad decidió tapar la vía como señal de protesta
En la calle 29 del barrio La Cordialidad la comunidad decidió tapar la vía como señal de protesta

Los residentes explicaron que esta situación no solo perjudica a los habitantes, sino también a los niños que a diario asisten a clases en ese sector.

“Algunos padres de familia incluso se han visto en la necesidad de cargar a sus hijos para evitar que se caigan. Cuando llueve es peor, ya que se forman pozos y toda el agua se mete a nuestras casas”, dijo una vecina, quien agregó que esta situación también ha propiciado la aparición de criaderos de mosquitos.

Ante este panorama, los habitantes señalaron que hace tres meses decidieron bloquear la entrada a la calle 29 como señal de protesta. Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han recibido soluciones. Al igual que esta vía, la calle 27 del barrio La Cordialidad también necesita ser pavimentada, pues ha sido escenario de caídas de adultos mayores y niños.

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Responde la Alcaldía

Carlos Alfredo Muñoz, secretario de Infraestructura de Los Patios, aseguró que este año comenzará la pavimentación de la calle 3, entre las avenidas 7 y 10, en el barrio Tierra Linda.

El jefe de esta dependencia también explicó que en 2026 se iniciará la recuperación de la calle 27, entre las avenidas 0 y 1E, y de la avenida 0, entre las calles 28 y 29, en el barrio La Cordialidad.

De igual forma, el funcionario anunció que se pavimentará la calle 19, entre la avenida 10 y el canal.

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