Unipamplona inició la revisión de las hojas de vida de aspirantes al cargo de rector

El plazo para los interesados en participar en la convocatoria que escogerá al próximo rector de la Universidad de Pamplona venció el pasado martes 3 de noviembre. De acuerdo con el cronograma del proceso, ahora corresponde a los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) revisar en detalle la información presentada por los aspirantes y, una vez cumplida esta etapa, anunciar quiénes cumplen y quiénes no con los requisitos.



En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado en el fallo que anuló la elección del saliente rector, Ivaldo Torres Chávez, el CSU dispuso este mecanismo de inscripción “inclusivo”.

Lo que sigue

“La inscripción de candidatos, la radicación de hojas de vida y la entrega de propuestas de gestión rectoral se cumplió bajo cualquiera de las siguientes modalidades, de libre elección del aspirante, siguiendo los formatos institucionales: virtual electrónica o descentralizada física”, aprobados por el CSU.

Entre el 4 y el 10 de noviembre se procederá con la revisión de las hojas de vida y la verificación de los requisitos de quienes aspiran a ocupar la rectoría de la Unipamplona.

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Entretanto, el 17 de noviembre se publicará la lista provisional de candidatos que cumplan las condiciones para avanzar en el proceso de designación.

Los días 18 y 19 fueron dispuestos para recibir las reclamaciones de quienes estén en desacuerdo con el análisis realizado a sus hojas de vida. La solicitud podrá presentarse a través del aplicativo o la plataforma tecnológica que dispondrá la Universidad para dicha convocatoria.

La lista definitiva de los aspirantes que continúan en la carrera por la rectoría de la institución se publicará el 27 de noviembre. El 4 de diciembre, los seleccionados deberán presentar sus propuestas rectorales ante la comunidad universitaria, integrada por estudiantes, profesores, personal administrativo y egresados.

La sesión de entrevistas con los miembros del Consejo Superior Universitario quedó prevista para el 10 de diciembre. Ese mismo día, el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad procederá con la designación y posesión del elegido a ocupar el cargo de rector.



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