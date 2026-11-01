De zonas de juego a restaurantes: así cambió el uso de varios parques en Cúcuta

Se agudizó el problema

El problema, que comenzó a normalizarse con el paso de los años, se agravó en 2019, durante la administración de César Omar Rojas. En ese momento, el entonces director de Planeación Municipal, Jorge Omar Gandolfo, entregó en concesión a particulares 26 parques de la ciudad. (Ver infografía).

En estos lugares, que son bienes de uso público y que, por ley, deben estar al servicio de todos los ciudadanos, las decisiones pasaron a manos de particulares, quienes pueden cobrar por el uso y disfrute de estas áreas sin que, según las denuncias conocidas, exista un control efectivo por parte de la administración municipal.

Pero uno de los aspectos más cuestionados de esta situación es que las comunidades de los sectores donde están ubicados los parques, las canchas y los escenarios deportivos no fueron consultadas sobre la entrega en concesión de los mismos.

En barrios como Prados del Este, Prados Norte, Pescadero, Zulima, Guaimaral y San Eduardo, entre otros, los habitantes acudieron al Concejo para pedir explicaciones sobre la forma en que los parques y escenarios deportivos de sus vecindarios pasaron a ser administrados por particulares.

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“Ahora toca pedir permiso para sentarse en una banca”, manifiesta Manuel González, residente en el primero de estos sectores.

En Pescadero también se desató una polémica porque la cancha donde los vecinos han jugado durante toda la vida pasó a manos de un particular. Ahora, según las denuncias de la comunidad, deben pagar para que les permitan ingresar.

De acuerdo con la información conocida por La Opinión, la entrega a particulares de los parques para su administración, Gandolfo justificó estas concesiones señalando la falta de recursos económicos y de personal de la Alcaldía para asumir el mantenimiento y la conservación de los espacios públicos de la ciudad.

Las obligaciones de los concesionarios, sin embargo, han sido cuestionadas por las comunidades. Entre sus compromisos está mantener los lugares en buen estado y en condiciones de limpieza, mientras pueden obtener ingresos mediante el aprovechamiento económico de los espacios que administran.

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Los particulares encargados de estos bienes también pueden cobrar por la publicidad que se instale en ellos y arrendar el mobiliario y los locales comerciales existentes, como ocurre en el parque San Rafael.

Una reconocida firma de comidas rápidas lleva más de 20 años aprovechando comercialmente un espacio público del parque Ceiba. Este mismo lugar fue incluido por Gandolfo, en 2019, en una nueva concesión por otros 10 años.