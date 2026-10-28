Mincomercio denuncia presuntas irregularidades en 148 contratos del gobierno Petro

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, cuestionó la contratación pública durante el gobierno de Gustavo Petro y aseguró que 148 contratos por $125.000 millones se habrían firmado sin cumplir los requisitos legales.

“Firmaron 148 contratos por $125.000 millones sin el lleno de los requisitos. ¿Qué significa eso? Corbatas para hacer política”, afirmó el funcionario, al denunciar presuntas irregularidades en esos procesos contractuales.

Gómez Amín denuncia presuntas irregularidades en 148 contratos del Gobierno Petro

Con la expresión “corbatas”, Gómez Amín sugirió que los recursos públicos habrían sido destinados a compromisos burocráticos con fines políticos. Sin embargo, sus declaraciones corresponden a señalamientos que deben ser contrastados con los documentos de contratación y las pruebas disponibles.

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El ministro cuestionó el destino de esos recursos y planteó que podrían haberse utilizado para atender necesidades sociales y económicas del país.

Gómez Amín calificó como un presunto uso indebido de los recursos públicos las actuaciones que cuestiona y sostuvo que el país necesita revisar las cuentas de la administración anterior.

No obstante, la afirmación sobre los 148 contratos y el supuesto incumplimiento de requisitos debe contrastarse con los documentos de cada proceso contractual. La firma de contratos cerca del inicio de las restricciones electorales no demuestra, por sí sola, que se hayan cometido irregularidades.

El ministro pidió revisar el manejo de los recursos estatales durante la administración anterior y planteó la necesidad de establecer si los contratos cuestionados cumplieron las normas aplicables. La eventual existencia de irregularidades o responsabilidades deberá ser determinada por los organismos de control y las autoridades competentes.

Mauricio Gómez cuestiona campaña de Petro por presunta compra de votos

Gómez Amín también lanzó fuertes cuestionamientos contra el gobierno Petro y aseguró que durante la pasada campaña presidencial se habría destinado dinero para comprar votos.

El funcionario también denunció la firma de 148 contratos por $125.000 millones, cuatro días antes del inicio de las restricciones de la Ley de Garantías.

Las declaraciones las hizo este miércoles 28 de octubre en Barranquilla, durante un encuentro regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

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Allí, Gómez Amín pidió revisar el manejo de los recursos públicos durante la administración anterior y sostuvo que los funcionarios del actual Gobierno tienen la responsabilidad de denunciar posibles irregularidades que encuentren en las entidades estatales.

“Se gastaron $1 billón diarios en la campaña comprando votos y no les alcanzó”, afirmó el ministro, según reportó Caracol Radio.

Las declaraciones constituyen señalamientos del funcionario. Para establecer si hubo compra de votos o uso indebido de recursos públicos, las afirmaciones deberán ser respaldadas por evidencias y examinadas por las autoridades competentes.

Gómez Amín pide denunciar posibles hechos de corrupción

El jefe de la cartera de Comercio insistió en que los integrantes del Gobierno tienen una responsabilidad ética y legal de poner en conocimiento de las autoridades los posibles hechos de corrupción de los que tengan información.

En su intervención, también defendió la necesidad de revisar el estado de las finanzas públicas y cuestionó las condiciones económicas en las que, según su versión, recibió el país la actual administración.

“Recibimos el país quebrado, pero lo vamos a sacar adelante”, afirmó el funcionario, al plantear la necesidad de hacer un balance de la gestión del gobierno de Gustavo Petro.

Por ahora, las declaraciones de Gómez Amín no permiten establecer por sí solas que se haya destinado un billón de pesos a la compra de votos ni que los 148 contratos denunciados sean ilegales. La verificación de esos señalamientos depende de las pruebas documentales y de las investigaciones que puedan adelantar los organismos de control y la justicia.