¿Se pudo haber evitado? Los rastros del atentado explosivo en la frontera de Cúcuta con Ureña

Un olor penetrante a pólvora, un carro sospechoso recorriendo las calles y un paquete abandonado desde temprano: tres señales que pasaron inadvertidas en el barrio El Escobal y que, horas después, terminaron en un bombazo contra la Fuerza Pública, en plena zona fronteriza entre Cúcuta y Ureña, Venezuela.

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Desde tempranas horas de la mañana, el paquete permaneció abandonado en una zona utilizada como parqueadero por funcionarios de distintas instituciones que operan en este sector limítrofe, entre ellos policías y trabajadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Residentes del sector contaron que, durante las primeras horas de ayer, 27 de octubre, un carro habría estado recorriendo las calles del barrio. Al parecer, desde sus ventanas, algunos hombres tomaban fotografías con teléfonos celulares.

Se presume que los ocupantes del vehículo habrían dejado el paquete en ese punto, detrás de las instalaciones de la DIAN, en el área de parqueaderos, desde muy temprano, antes de que comenzaran a llegar los vehículos.

Posteriormente, el olor habría sido otra pista. “Yo sí sentía como un olor a pólvora, pero uno nunca sospecha que sea un explosivo, sino que de pronto sea algo que estuvieran quemando desde la noche anterior”, contó un vecino.

Ese olor habría provenido del paquete que, horas después, desató el caos y marcó un complicado comienzo de jornada para los habitantes de la frontera.

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El estallido

Eran las 7:10 de la mañana y muchos residentes se preparaban para salir de sus casas y cumplir con sus labores cotidianas cuando se escuchó el bombazo. Hojas de los árboles cayeron al suelo, se activaron las alarmas de varios carros, algunas ventanas se quebraron y una breve cortina de humo cubrió el lugar.

Poco después, la sangre comenzó a correr. Al menos cuatro policías resultaron heridos, mientras que tres civiles fueron evaluados por personal médico. Estos últimos no presentaban lesiones, según la información preliminar.

Los uniformados heridos fueron evacuados de emergencia y trasladados a centros asistenciales cercanos, donde recibieron atención médica. Al parecer, todos fueron estabilizados.

Entretanto, las autoridades reforzaron la seguridad en el puente internacional Francisco de Paula Santander. El paso fronterizo fue restringido durante un par de horas, lo que impidió que decenas de ciudadanos cruzaran de un lado al otro en plena hora pico.

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La llegada de las autoridades

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, fue uno de los primeros funcionarios en llegar a la escena y entregar un pronunciamiento oficial. Anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita establecer la identidad y dar con el paradero de los responsables.

De igual forma, manifestó que, por el momento, no se tenía conocimiento de quién estaría detrás del hecho. Sin embargo, se manejaba la hipótesis de que se trataba de un nuevo atentado contra la Fuerza Pública, pues habría existido una labor previa de seguimiento para identificar el lugar donde los uniformados parqueaban sus vehículos y la hora en que estarían allí.

Personal del grupo antiexplosivos de la Policía llegó al sitio para inspeccionar la escena y descartar, en primer lugar, la presencia de otros elementos peligrosos. Posteriormente, los investigadores recopilaron material probatorio que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

Silencio del comandante ante los medios

El coronel Pedro José Saavedra Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, guardó silencio ante los medios de comunicación frente a lo ocurrido, mientras la inseguridad se toma la ciudad y la comunidad sigue esperando respuestas.

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¿Hechos relacionados?

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, también llegó al lugar y entregó detalles sobre los antecedentes de violencia en ese sector fronterizo.

“Hace unos 20 días hubo un artefacto explosivo que cayó en las inmediaciones del complejo penitenciario de la Policía (cárcel Modelo). En ese momento denunciamos un atentado contra un policía en este mismo sector…. el pie de fuerza se aumenta a cuatro policías y hoy -los policías- estaban acá. Los bandidos aprovecharon la oportunidad, haciendo la activación del artefacto explosivo”, manifestó el mandatario.

Las autoridades investigan si ambos hechos podrían estar relacionados. El atentado anterior fue atribuido a un conglomerado de bandas criminales presuntamente lideradas por la Familia P.

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