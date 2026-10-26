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Reacciones tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta
Distintos pronunciamientos se conocieron tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, mientras se espera que avance la investigación para esclarecer los hechos.
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cesarmuñoz
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La opinión
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Lunes, 26 de Octubre de 2026

Tras el asesinato en la noche de este lunes 26 de octubre de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, han empezado a conocerse pronunciamientos por parte de autoridades rechazando el hecho.

El pronunciamiento del gobernador William Villamizar

El mandatario departamental lamentó a través de sus redes sociales el asesinato de Castellanos y rechazó de manera contundente la acción.

"Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen", expresó.

La Contraloría de Bogotá lamentó el homicidio

Desde el organismo se solidarizaron con la familia, en especial con Leandro Castellanos, quien se desempeña cono concejal de Bogotá.

La Alcaldía de Cúcuta lamentó el asesinato

Castellanos hizo parte de la administración municipal hasta el mes de enero del presente año desde la Secretaría de Gobierno.

$100 millones de recompensa

En articulación entre la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional se ofreció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien aporte información que permita dar con los responsables del crimen.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

El mandatario de la capital de país expresó su rechazo y pidió celeridad en la investigación. 

"Qué noticia tan dolorosa. Hacer política en este país no puede costar la vida. El asesinato de Miguel en Cúcuta debe ser investigado con celeridad y los responsables pagar la máxima pena", indicó".

Claudia López, excandidata presidencial

La excandidata a la Presidencia pidió justicia y seguridad para todos los colombianos.

"A Leandro, a Jairo y a toda la familia de Miguel Castellanos mis condolencias y solidaridad en estos momentos de dolor. El asesinato de Miguel no puede quedar impune", afirmó.

El presidente Abelardo de la Espriella condenó el asesinato de Miguel Castellanos

El mandatario nacional expresó un contundente rechazo tras el hecho y pidió que no este no quede impune

"He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen", señaló.

Además, aseguró que perseguirán a los responsables con toda la capacidad del Estado.

Honorio Henríquez, presidente del Congreso de la República

El senador pidió esclarecer el crimen y resaltó que la violencia nunca será el camino.

Alcaldía de Toledo, Norte de Santander

La administración del municipio del que era oriundo lamentó la muerte de uno de sus paisanos, expresando las condolencias a sus familiares.

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