Reacciones tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Tras el asesinato en la noche de este lunes 26 de octubre de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, han empezado a conocerse pronunciamientos por parte de autoridades rechazando el hecho.
El pronunciamiento del gobernador William Villamizar
El mandatario departamental lamentó a través de sus redes sociales el asesinato de Castellanos y rechazó de manera contundente la acción.
"Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen", expresó.
Con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta. Acompaño de corazón a su esposa e hijos; a sus hermanos, Jairo Alberto Castellanos Serrano, y Leandro Castellanos, así como a todos sus familiares, amigos y seres queridos, ante esta dolorosa partida. Rechazamos de manera contundente este acto de violencia. Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen. La defensa de la vida debe unirnos a todos los nortesantandereanos. Paz en su tumba.— William Villamizar Laguado (@williamndes_) October 26, 2026
La Contraloría de Bogotá lamentó el homicidio
Desde el organismo se solidarizaron con la familia, en especial con Leandro Castellanos, quien se desempeña cono concejal de Bogotá.
Desde la #ContraloríaDeBogotá lamentamos profundamente el homicidio de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y hermano de Leandro Castellanos (@leocaste22), concejal de #Bogotá. Acompañamos al cabildante y su familia en este momento de dolor, y expresamos nuestro apoyo y fortaleza ante las circunstancias presentadas. De igual manera, hacemos un llamado a las autoridades para adelantar las investigaciones pertinentes, que permitan dar con los autores de este hecho reprochable.
— Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) October 26, 2026
La Alcaldía de Cúcuta lamentó el asesinato
Castellanos hizo parte de la administración municipal hasta el mes de enero del presente año desde la Secretaría de Gobierno.
$100 millones de recompensa
En articulación entre la Alcaldía de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander y la Policía Nacional se ofreció una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quien aporte información que permita dar con los responsables del crimen.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
El mandatario de la capital de país expresó su rechazo y pidió celeridad en la investigación.
"Qué noticia tan dolorosa. Hacer política en este país no puede costar la vida. El asesinato de Miguel en Cúcuta debe ser investigado con celeridad y los responsables pagar la máxima pena", indicó".
Rechazo y lamento profundamente el asesinato de Miguel Castellanos, ex secretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad. Qué noticia tan dolorosa. Hacer política en este país no puede costar la vida. El asesinato de Miguel en Cúcuta debe ser investigado con celeridad y los responsables pagar la máxima pena. A su familia, un abrazo solidario, muy especialmente a sus hermanos Leandro, concejal de Bogotá, y Jairo Castellanos.— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 27, 2026
Claudia López, excandidata presidencial
La excandidata a la Presidencia pidió justicia y seguridad para todos los colombianos.
"A Leandro, a Jairo y a toda la familia de Miguel Castellanos mis condolencias y solidaridad en estos momentos de dolor. El asesinato de Miguel no puede quedar impune", afirmó.
El show no protege a nadie, solo distrae. A Leandro, a Jairo y a toda la familia de Miguel Castellanos mis condolencias y solidaridad en estos momentos de dolor. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Justicia a los culpables y seguridad para todos. Fue lo que ofrecieron y es lo que deben cumplirle a Cúcuta, a Norte de Santander y a toda Colombia.— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) October 27, 2026
El presidente Abelardo de la Espriella condenó el asesinato de Miguel Castellanos
El mandatario nacional expresó un contundente rechazo tras el hecho y pidió que no este no quede impune
"He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen", señaló.
Además, aseguró que perseguirán a los responsables con toda la capacidad del Estado.
¡EL ASESINATO DE MIGUEL CASTELLANOS NO PUEDE QUEDAR IMPUNE! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, ocurrido esta noche en la capital de Norte de Santander. He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen. Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor. ¡QUE LO TENGAN CLARO LOS CRIMINALES: EN COLOMBIA NO HABRÁ ESPACIO PARA LA IMPUNIDAD! Vamos a perseguir a los responsables con toda la capacidad del Estado y a llevarlos ante la justicia. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 27, 2026
Honorio Henríquez, presidente del Congreso de la República
El senador pidió esclarecer el crimen y resaltó que la violencia nunca será el camino.
Condenamos el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, hermano del exsenador Jairo Castellanos y del concejal de Bogotá, Leandro Castellanos. Expresamos nuestra solidaridad con su familia y seres queridos en este difícil momento. Hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. La violencia jamás será el camino.— Honorio Henriquez 🇨🇴 (@honohenriquez) October 27, 2026
Alcaldía de Toledo, Norte de Santander
La administración del municipio del que era oriundo lamentó la muerte de uno de sus paisanos, expresando las condolencias a sus familiares.
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