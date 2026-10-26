Reacciones tras el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta

Tras el asesinato en la noche de este lunes 26 de octubre de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, han empezado a conocerse pronunciamientos por parte de autoridades rechazando el hecho.

El pronunciamiento del gobernador William Villamizar

El mandatario departamental lamentó a través de sus redes sociales el asesinato de Castellanos y rechazó de manera contundente la acción.

"Desde la Gobernación solicitamos a las autoridades avanzar con toda la capacidad institucional para esclarecer este crimen", expresó.