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Capturan en el Cesar a alias Muco, uno de los más buscados de Norte de Santander
Es señalado de pertenecer a la estructura 33 de las disidencias de las Farc y de estar vinculado con homicidios y extorsiones.
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dsifontes
CAPTURADO ALIAS MUCO
Colprensa
Colprensa
Lunes, 26 de Octubre de 2026

En las últimas horas, en el corregimiento de Acapulco, municipio de Gamarra, Cesar, fue capturado alias Muco, presunto integrante de la estructura 33 de las disidencias de las Farc. Era considerado uno de los hombres más buscados de Norte de Santander. 

Muco, según las autoridades, figuraba en el cartel de los más buscados por su presunta participación en varios hechos de homicidio, especialmente contra líderes sociales, además, era requerido por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Puede leer: Abatido alias Cali, señalado cabecilla financiero del Eln, en Sardinata, Norte de Santander

Información de inteligencia revela que alias Muco llevaría aproximadamente 12 años vinculado a esta estructura ilegal y, presuntamente, habría desempeñado funciones relacionadas con la adquisición de elementos para el sostenimiento de su infraestructura criminal y la coordinación de actividades ilícitas, entre ellas acciones extorsivas y homicidios selectivos contra defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y sus familiares.

"Este resultado operacional representa un golpe a las capacidades criminales de la estructura 33, al afectar directamente sus redes de apoyo y coordinación de actividades ilícitas, y contribuye a fortalecer las condiciones de seguridad en la región, así como al esclarecimiento de homicidios de líderes y a la protección de las comunidades vulnerables, en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario", informó el Ejército.

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