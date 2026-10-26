Se cayó cuando huía de la Policía de Cúcuta: andaba en moto y armado

En los alrededores del Cementerio Central, en el barrio Alfonso López, uniformados del Grupo de Reacción y Acción contra el Homicidio y el Tráfico de Estupefacientes (Grahes), que realizaban labores de registro y control, observaron a un hombre que se movilizaba en una motocicleta gris. Al notar la presencia policial, el motociclista intentó evadir el control y emprendió la huida.

Durante el seguimiento, el hombre perdió el control del vehículo y cayó al suelo. Sin embargo, dejó la moto abandonada y huyó a pie. Metros más adelante, fue alcanzado por los uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), quienes procedieron a requisarlo.

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El teniente coronel Hugo Ernesto Cubillos Rodríguez, subcomandante de la Mecuc, informó que el hombre fue identificado como Johan Guzmán, de 36 años y nacionalidad venezolana, a quien le encontraron un revólver con seis cartuchos sin percutir.

Cubillos Rodríguez explicó que, al solicitarle los documentos que acreditaran el permiso para portar el arma, Guzmán manifestó que no los tenía. Por esta razón, fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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“Después de darle a conocer sus derechos como capturado, fue trasladado a las instalaciones de la URI (Unidad de Reacción Inmediata) de la Fiscalía y puesto a disposición de la autoridad competente”, señaló el subcomandante de la Policía.

La Mecuc incautó la moto y el arma de fuego, que será sometida a cotejos balísticos para determinar si ha sido utilizada en homicidios en el área metropolitana.

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Tras las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

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