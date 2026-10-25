La muerte se ‘pasea’ por El Tarra y Tibú: tres asesinatos en pocas horas

Los asesinatos no paran en el Catatumbo, donde la violencia ejercida por los grupos armados ilegales dejó tres víctimas en las últimas horas, dos hombres fueron asesinados en Tibú y otro en El Tarra.

Ayer, a orillas de la carretera de la vereda Las Torres, en El Tarra, fue encontrado el cuerpo de Camilo Carrascal Clavijo, oriundo del corregimiento San Pablo, de Teorama. La víctima tenía varias heridas de bala.

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De manera extraoficial, se conoció que Carrascal habría pertenecido hace tiempo al Ejército de Liberación Nacional (Eln), pero abandonó sus filas y comenzó a trabajar en labores del campo en el Catatumbo. Actualmente, laboraba en una finca del corregimiento Filo El Gringo, en El Tarra.

Sin embargo, las disidencias de las Farc no habrían pasado por alto su pasado. Una fuente consultada por La Opinión señaló que, presuntamente, el hombre se dirigía a visitar a su familia en San Pablo cuando fue interceptado por hombres armados de esa organización ilegal. Al parecer, en medio de las acciones de control territorial, lo retuvieron y posteriormente lo asesinaron.

Este crimen ocurrió un día antes de otro hecho violento registrado en la vereda San Marcos, del corregimiento Pachelli, en Tibú. Allí, la confrontación entre los grupos armados, que se mantiene desde enero de 2025, cobró la vida de dos hombres que se movilizaban en un motocarguero.

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Las imágenes difundidas a través de una red social evidencian la crudeza del ataque, pues los cuerpos de las víctimas quedaron prácticamente irreconocibles.

El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas (Anivicac) y defensor de derechos humanos, Olguín Mayorga, informó que, al parecer, los dos hombres eran integrantes de las disidencias de las Farc y habrían sido asesinados con un artefacto explosivo lanzado por el Eln.

Según la información conocida, otros dos jóvenes resultaron gravemente heridos y habrían sido llevados por integrantes de ese grupo armado, por lo que se desconoce su estado de salud.

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Además, se conoció que el motocarguero pertenecía a un habitante de Pachelli, quien lo utilizaba como herramienta de trabajo para conseguir el sustento de su familia. Sin embargo, se desconoce el porqué lo tenían.

Ante esta nueva escalada de violencia, Olguín Mayorga alzó nuevamente su voz de rechazo por la situación que atraviesa esta subregión de Norte de Santander.

“Lo que sucede en el Catatumbo es atroz. Tenemos más de 21 meses de confrontación armada entre las disidencias de las Farc y el Eln, pero en los últimos días esta violencia se ha incrementado, especialmente en Tibú, El Tarra, Sardinata y San Calixto, lo cual ha llevado a que se genere un sinnúmero de desplazamientos de pobladores”, concluyó el defensor de las víctimas.

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