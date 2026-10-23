Murió luchando por su vida: Wilson, la víctima de un despiadado robo en una finca de Ábrego

Una banda de atracadores irrumpió en una finca en la vereda Los Piñitos, zona rural de Ábrego, aparentemente con la intención de atracar a un hombre que estaría cuidando la propiedad.

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Wilson Gómez Torrado se habría opuesto ante los tres sujetos que llegaron armados en la noche del pasado miércoles, 21 de octubre.

Los sujetos entraron a la fuerza, desenfundaron sus armas de fuego y trataron de atracarlo. Sin embargo, Gómez, de 49 años, incluso sacó un cuchillo con el cual se abalanzó sobre uno de ellos, aparentemente lesionándolo con una puñalada.

Pero la peor parte se la llevó Wilson, quien fue víctima de cuatro disparos que lo dejaron gravemente herido, mientras los criminales huyeron. Los familiares hallaron al hombre y lo auxiliaron.

Desde este punto ubicado en la vía Ábrego-Ocaña, lo llevaron al hospital de Ábrego, donde llegó con vida. Sin embargo, por la gravedad de sus heridas fue remitido al Hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, para recibir atención especializada, pero allí falleció minutos después.

“El mejor ser humano que Dios me dio la dicha de conocer me duele ver como las personas buenas les arrebatan la vida mientras personas malas siguen como si nada descanse en paz don Wilson”, comentó en redes una conocida del fallecido, quien fue descrito como alguien muy trabajador y cordial.

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