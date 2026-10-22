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Un partido como este se recordará por mucho tiempo: Nicolás Chiesa, tras victoria del Cúcuta sobre Nacional
El rojinegro se alejó del descenso y se metió al grupo de lo ocho a falta de cinco fechas para finalizar el todos contra todos.
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gcontreras
Nicolás Chiesa.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Jueves, 22 de Octubre de 2026

Con un despliegue físico enorme, sacrificio, aguante y un loable trabajo táctico, Cúcuta Deportivo triunfó ante Atlético Nacional, la noche del martes, 1-0 con un gol del juvenil Dayan Pérez, quien enlazó su segundo tanto como profesional.

El motilón, que vistió de rosa en apoyo a quienes padecen cáncer de mama, se alejó de la zona del descenso, ingresó al grupo de los ocho con 21 puntos y alcanzó su cuarta victoria al hilo.

Lea aquí: Cúcuta Deportivo cayó en Villavicencio y tendrá que remontar para llegar a las semis

“Afrontamos el partido como una final, como todas las otras anteriores y las que vamos a afrontar. Mi ADN no va a cambiar, vamos un día a la vez, una final a la vez, estamos felices, un partido como este se recordará por mucho tiempo”, aseguró Nicolás Chiesa, técnico de los rojinegros.

Al estratega le funcionó su plan de partido contra el equipo con más jerarquía del rentado nacional, con una nómina de mucha categoría y con James Rodríguez todo el partido en cancha.

Correcto trabajo defensivo

El fronterizo, que solo tuvo un 30% de posesión del balón, se paró bien en cancha, cubrió espacios, se replegó cuando debía, presionó constantemente, obligó a que su rival probara desde media distancia y encontró a un estelar Federico Abadía, atajando siete balones de gol.

En ataque pocas opciones tuvo el rojinegro, que apostó por las transiciones. El gol llegó por una escapada por izquierda de Dayan Pérez, volante ofensivo que remató de zurda para vencer a Luis Marquínez, descolocado por un desvío de Neider Parra.

 

“Contento por el equipo, por el sacrificio que hemos hecho. Es una alegría para mí seguir demostrándome de lo que estoy hecho. Después del gol fue mucha alegría de marcarle a un gran equipo”, declaró el autor del tanto, quien la semana pasada también celebró en la victoria 1-0 ante Chicó.  

El mediocampo del verde paisa tuvo durante el juego a hombres de mucha calidad como James, Matheus Uribe, Jorman Campuzano y Juan Manuel Rengifo.

Esa zona de volantes no tuvo la libertad de engranarse gracias a un correctísimo trabajo defensivo de Carlos ‘Neneco’ Rentería, Diego Calcaterra (quien jugó por primera vez como volante cinco en el Cúcuta), la zaga defensiva y el apoyo de los extremos a la hora de replegarse.

Asimismo, para el representante de Norte de Santander este fue su tercer partido al hilo sin recibir gol y, de los once que ha dirigido Chiesa, el quinto.

“Es un trabajo de equipo. Eso me deja muy contento porque entiendo el fútbol desde la solidez y el equilibrio. Hoy tuvimos un bloque bajo, hemos hecho un buen trabajo defensivo, defendimos el arco como equipo. Orgulloso y agradecido con los jugadores”, subrayó el timonel rojinegro.

Dayan Pérez, jugador del Cúcuta Deportivo.

 

¿Pensando en cuadrangulares?

Cúcuta Deportivo tomó la octava posición con 21 puntos y tendrá que defenderla en los cinco partidos que le restan: América de Cali (visitante, el próximo sábado), Águilas Doradas (local), Santa Fe (local), Junior (visitante) y Jaguares (local).

“Hay que cerrar la clasificación del descenso. Somos ambiciosos, no nos ponemos límites ni techo. Vamos un partido a la vez, enfrentando a los rivales estando juntos. El equipo estuvo a la altura. Hemos creado un grupo con un objetivo compartido. Miramos con la misma humildad y estoy más convencido que nunca que este es el camino”, dijo Chiesa.

¿Y James?

James Rodríguez regresó al Coloso de Lleras, escenario donde en 2002 fue campeón de un certamen infantil con el club Academia Tolimense y al que asistió en sus primeros años de vida de la mano de su padre Wilson James Rodríguez, exjugador del Cúcuta entre 1991-1992.

James Rodríguez, Nacional vs. Cúcuta

 

Rodríguez fue titular y jugó todo el compromiso. Sobre el minuto 11 tuvo un remate desde izquierda que salió por encima, un tiro lejano que le atajó Abadía al 37’ y filtró un impecable pase a Kevin Parra, quien erró en el mano a mano.

Para el goleador del Mundial del 2014 este fue su segundo choque contra el Cúcuta Deportivo, con dos derrotas. La primera fue en la Liga I-2006 cayendo 1-2 cuando vestía la camiseta de Envigado.

Lucas elogió al Cúcuta y a la plaza

Lucas González, técnico de Atlético Nacional, reconoció el trabajo del motilón y el marco ofrecido por los miles de hinchas rojinegros en el estadio General Santander.

“Felicitar al Cúcuta y a su entrenador; han defendido muy bien, su arquero lo ha hecho muy bien, sus jugadores de atrás, la verdad, todo el equipo ha cerrado muy bien los espacios. Fue un ambiente hermoso y ojalá se viviera más en los equipos”, comentó el entrenador.

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