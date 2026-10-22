Un partido como este se recordará por mucho tiempo: Nicolás Chiesa, tras victoria del Cúcuta sobre Nacional

Con un despliegue físico enorme, sacrificio, aguante y un loable trabajo táctico, Cúcuta Deportivo triunfó ante Atlético Nacional, la noche del martes, 1-0 con un gol del juvenil Dayan Pérez, quien enlazó su segundo tanto como profesional.

El motilón, que vistió de rosa en apoyo a quienes padecen cáncer de mama, se alejó de la zona del descenso, ingresó al grupo de los ocho con 21 puntos y alcanzó su cuarta victoria al hilo.

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“Afrontamos el partido como una final, como todas las otras anteriores y las que vamos a afrontar. Mi ADN no va a cambiar, vamos un día a la vez, una final a la vez, estamos felices, un partido como este se recordará por mucho tiempo”, aseguró Nicolás Chiesa, técnico de los rojinegros.

Al estratega le funcionó su plan de partido contra el equipo con más jerarquía del rentado nacional, con una nómina de mucha categoría y con James Rodríguez todo el partido en cancha.

Correcto trabajo defensivo

El fronterizo, que solo tuvo un 30% de posesión del balón, se paró bien en cancha, cubrió espacios, se replegó cuando debía, presionó constantemente, obligó a que su rival probara desde media distancia y encontró a un estelar Federico Abadía, atajando siete balones de gol.

En ataque pocas opciones tuvo el rojinegro, que apostó por las transiciones. El gol llegó por una escapada por izquierda de Dayan Pérez, volante ofensivo que remató de zurda para vencer a Luis Marquínez, descolocado por un desvío de Neider Parra.