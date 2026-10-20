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Cúcuta Deportivo derribó al Nacional de James, se alejó del descenso y entró al grupo de los ocho
Los rojinegros vencieron 1-0 al equipo verde con un gol del juvenil Dayan Pérez.
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dsifontes
CÚCUTA DEPORTIVO
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 20 de Octubre de 2026

Alegría e ilusión desbordaron los más de 29 mil asistentes al estadio General Santander la noche de este martes luego del importantísimo triunfo del Cúcuta Deportivo, 1-0, ante Atlético Nacional, con James Rodríguez en cancha durante todo el partido. 

La victoria, ante un escenario colmado por hinchas motilones, fue lograda con un tanto del juvenil Dayan Pérez, al minuto 18. 

Los rojinegros, que llegaron a su cuarto triunfo al hilo, se alejan aún más de la zona del descenso, tomándole nueve unidades de ventaja a Jaguares e ingresaron al grupo de los ocho gracias a sus 21 puntos. 

Puede leer: Momentos de tensión en el General Santander: hinchas del Cúcuta Deportivo saltaron las vallas para ingresar al estadio

El arquero argentino Federico Abadía fue la figura salvando seis balones claro de gol en un juego donde Nacional fue dueño del balón, pero se topó con un Cúcuta muy bien parado. 

En la capital de Norte de Santander, fronterizo no vencía al antioqueño desde el primer semestre de 2012. 

La siguiente presentación del motilón será el próximo sábado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en enfrentando al América en el Pascual Guerrero.

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Dayan dio la ventaja

Cúcuta jugó con uniforme inédito de color rodado, en apoyo y conmemoración a quienes padecen cáncer de mama. 

Nicolás Chiesa sorprendió mandando al defensor argentino Diego Calcaterra como volante cinco en reemplazo del sancionado Víctor Mejía y manteniendo su marcado 4-2-3-1. En el frente, supliendo la ausencia de Peralta, mandó a Gustavo Torres como puntero e ingresó a Marlon Carabalí como extremo. Como lateral derecho mantuvo a Sebastián Támara. 

Lucas González, técnico del verde, no dudó en incluir a James Rodríguez como titular al igual que a los volantes Jorman Campuzano y Matheus Uribe, tiñendo un mediocampo con jugadores que vistieron la camisa de la Tricolor. 

El duelo, de entrada, dejó entrever paridad y disputas en campo del rojinegro, que apostó a las transiciones rápidas con los extremos Dayan Pérez y Carabalí. 

Poblando los espacios en zona rival, Nacional tuvo mayoritariamente el balón en el primer tiempo, pero encontró un trabajo defensivo bien aplicado. 

La primera del Cúcuta terminó en gol. Por banda izquierda, Montaño lanzó un pase a Pérez, quien controló con su zurda avanzó cerca de 20 metros y a penas entró al área sacó un remate al arco, que durante el camino se desvió el central Parra y descolocó al arquero Luis Marquinez, sobre el 18’. 

Lea aquí: Cúcuta Deportivo cayó en Villavicencio y tendrá que remontar para llegar a las semis de la Supercopa Juvenil

El verde intentó responder de diferentes formas y el cancerbero gaucho Federico Abadía supo responderlas. 

El guardameta le atajó un tiro lejano a Andrés Román, uno diagonal a Samuel Velásquez, un cabezazo de Matheus Uribe y un disparo fe media distancia de James. 

El fronterizo supo aguantar la ventaja y la sostuvo hasta el momento del descanso sin volver aproximarse al terreno del elenco antioqueño.  

 

Aguante durante todo el segundo tiempo

En el segundo tiempo, Chiesa sacó a Carabalí por Joao Abonía, con la idea de apoyar más en marca a Támara, quien la pasaba mal en los duelos contra Velásquez. 

Los de González tuvieron el empate sobre el 58 con un contragolpe donde James dejó en solitario a Kevin Parra, quien la mandó afuera en el mano a mano con Abadía. 

El técnico no perdonó el fallo del atacante y lo sustituyó por Juan Manuel Rengifo, volante ofensivo. Al mismo tiempo (60’) ingresó al juvenil José Escorcia y en el Cúcuta, Kevin Londoño por Calcaterra. 

Exhausto por sus constantes piques, Pérez pidió el cambio y salió entre aplausos. Su lugar fue tomado por el capitán Mauricio Duarte. 

Más información: ¿Qué está pasando con la marca Cúcuta Deportivo?

Los banquillos no dejaron de moverse y antes del 70, en el local entraron Lucas Ríos (por Berdugo) y Diego Ceballos (Támara). En la visita fue al campo el juvenil Edwin Echavarría. 

El bicampeón de América fue dueño del balón ante un motilón que poco podía aguantarla y solo respondía con transiciones inefectivas. 

En los instantes finales, Abadía volvió aparecer con una gran atajada ante un tiro de volea de Rengifo. En la reposición, volvió aparecer. 

Síntesis: 

Cúcuta Deportivo: Federico Abadia; Sebastián Támara (Diego Ceballos, 70’), Jhon Quiñones, Hernán Lopes, Brayan Montaño; Diego Calcaterra (Kevin Londoño, 60’), Carlos Rentería; Leider Berdugo (Lucas Ríos, 70’); Marlon Carabalí (Joao Abonía, 46’), Dayan Pérez (Mauricio Duarte, 64’), Gustavo Torres. 

Gol: Dayan Pérez (18’)

DT: Nicolás Chiesa. 

Atlético Nacional: Luis Marquinez;  Andrés Román (Xavi Ríos, 80’), Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Jorman Campuzano (Matías Lozano, 80’), Felipe Marín, Matheus Uribe (Edwin Echavarría, 68’), James Rodríguez, Nicolás Rodríguez (Juan Escorcia, 60’), Kevin Parra (Juan Rengifo, 60’).  

DT: Lucas González.

Estadio: General Santander.

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