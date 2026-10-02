El 'Cucho' Hernández, baja en el Real Betis para enfrentar al Feyenoord

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández sufre una lesión muscular en su sóleo proximal izquierdo, tras ser sustituido en el partido de este sábado en LaLiga ante el FC Barcelona, según informó en un comunicado este lunes el Real Betis.

"El jugador del Real Betis, Cucho Hernández, sufrió una lesión muscular en el transcurso del encuentro del sábado frente al FC Barcelona.

Las pruebas a las que se ha sometido esta confirmaron que sufre un daño en la zona del sóleo proximal izquierdo", expresó la entidad.

Así, Hernández podría estar de baja entre una semana y cuatro meses, dependiendo de la gravedad de la lesión, por lo que podría no volver a jugar hasta después del parón internacional en noviembre.

Respecto a lo inmediato, se perderá el encuentro de este miércoles de Liga de Campeones contra el Feyenoord neerlandés, así como el del domingo de Liga ante el RC Celta. "Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución", concluyó el comunicado.

El Real Betis Balompié buscará este miércoles volver a la senda de la victoria y continuar así con su gran inicio en la liguilla de la Liga de Campeones 2026-2027, en la visita al Estadio de La Cartuja del Feyenoord neerlandés, frente al que espera borrar la última derrota liguera ante el FC Barcelona.

El conjunto bético quiere dejar atrás del mejor modo posible el duro 2-5 del pasado sábado en casa ante el lanzado líder de LaLiga EA Sports y también la polémica que arrastró ese intenso duelo, todavía un tanto protagonista en la previa de este tercer importante choque en la máxima competición continental en el que espera mantener su esperanzador comienzo.

De momento, el ansiado retorno verdiblanco dos décadas después a la Champions está siendo beneficioso con dos victorias por sendos 3-2 en los dos primeros encuentros, a domicilio ante el LOSC Lille francés y en casa el FC Oporto portugués, eso sí, ambas sufridas y con remontadas, sobre todo la vivida ante el doble campeón de Europa.

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Rotaciones

El veterano técnico chileno no podrá contar por lesión para este partido con su teórico '9' titular, el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, por lo que el irlandés Troy Parrot podría tener su oportunidad de inicio en un frente ofensivo donde Isco Alarcón, que no jugó ante el Barça, se perfila titular, con Antony y Ez Abde en los costados.

Un once donde el centrocampista uruguayo Facundo Bernal, expulsado el sábado y que no podrá jugar al menos el próximo compromiso liguero ante el RC Celta, podría mantenerse, esta vez acompañado por Marc Roca, mientras que atrás podría haber muchos cambios con las entradas de Ángel Ortiz, Marc Bartra y Natan.

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Por su parte, el Feyenoord, segundo campeón de Europa al que se mide el Betis, llega a La Cartuja para realizar su segunda visita a España en esta liguilla después de caer goleado 5-1 en el Spotify Camp Nou en la primera jornada. Una derrota que compensó en la segunda en casa ante el Como 1907 por 3-2.

A domicilio, el subcampeón de la Eredivisie baja algo su domicilio, sobre todo cuando tiene enfrente a un equipo español, con sólo tres victorias en sus 12 visitas, ocho de ellas marchándose de vacío. Sin embargo, el ganador de la Copa de Europa de 1970 se presentará en Sevilla en un buen momento ya que desde su goleada en Barcelona ha encadenado con victoria sus siguientes cinco encuentros con 21 goles anotados.

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