La cucuteña Valeria Moreno se corona campeona sudamericana de parkour en Brasil

Los deportistas cucuteños continúan dándole alegrías al departamento y a Colombia a nivel internacional.

Esta vez fue la gimnasta de parkour Valeria Moreno Montoya, quien se coronó campeona sudamericana del II Campeonato Abierto de Parkour 2026, que se celebró del 15 al 18 de octubre en Brasilia, Brasil, en las modalidades de Freestyle (estilo libre) y Speed (velocidad), en una gran presentación, mostrando versatilidad, destreza, y plasticidad en las rutinas presentadas durante el campeonato.

Valeria, además de los dos oros en libre y velocidad, también se quedó con la presea dorada de la general individual (All-around), destacándose en la categoría junior, último año, con 16 años, como la mejor de Sudamérica.

“Cerramos el campeonato Sudamericano de parkour de Brasil de la mejor forma posible, obteniendo tres medallas de oro, incluida la del all-around”, expresó la deportista desde territorio brasileño.

La cucuteña reseñó que fue una competencia increíble, pero exigente: “La pista estuvo durísima, la misma que afrontaron los atletas de la categoría sénior.

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Asimismo, la campeona sudamericana explicó que “superar este resultado demuestra que todo el esfuerzo (de los entrenamientos) ha valido la pena. Este título tiene un significado especial, porque me despido de la categoría junior; el próximo año salto a la categoría sénior”, afirmó Valeria.

Moreno Montoya, que se gradúa este año de bachiller del colegio Oriental No. 26 del barrio Prados Norte, se mostró complacida por el triunfo y agradeció a la institución educativa por el apoyo que le ha brindado para asistir a los diferentes campeonatos.

Este nuevo título, se une al conseguido en julio pasado en el Panamericano de Panamá, donde logró el bicampeonato por segundo año consecutivo, lo que la convierte en una de las mejores deportistas de la categoría femenina de Colombia y del área panamericana.

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