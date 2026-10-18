¡Histórica actuación con aporte cucuteño! Colombia se clasificó a finales del Mundial de gimnasia en Rotterdam

El trabajo, la constancia, la disciplina y el enorme talento de los gimnastas cucuteños Ángel Barajas, Camilo Vera, Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez, y los entrenadores Jairo Ruiz y Jossimar Calvo tienen a Colombia soñando en el Mundial de gimnasia artística, que se celebra en Rotterdam.

Los nortesantandereanos, acompañados además por el antioqueño Thomas Mejía y el tolimense Felipe Ramos, llevaron a que, por primera vez en la historia, el país se instalara en la final por equipos.

Colombia, cumplida las dos jornadas clasificatorias, quedó entre los ocho mejores elencos en una competencia donde se presentaron las 24 delegaciones más destacadas de esta disciplina del planeta.

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“Todo esto es gracias a Dios y al trabajo de cada uno de nosotros, de los muchachos. Estamos creciendo, lo más importante es que estamos en la lucha. Hay que destacar a todos los que nos han ayudado y contribuido en el desarrollo de la gimnasia artística, porque esto es un trabajo colectivo, en equipo”, afirmó el seleccionador Jairo Ruiz Casas, desde Países Bajos.

En su presentación, el equipo nacional logró un puntaje de 242.727 productos de la sumatoria de sus mejores registros en barras paralelas (42.433), barra fija (40.499), anillas (39.566), suelo (39.198), salto (40.932) y arzones (40.099).

Los otros clasificados fueron Japón (254.529), Gran Bretaña (251.460), Rusia (249.162), China (247.493), Estados Unidos (245.961), Suiza (244.430) y Países Bajos (242.995).

La final será el martes 20 de octubre y los tres primeros equipos se clasificarán directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ángel y Camilo, a dos finales

Para completar la gran actuación en las clasificatorias, los cucuteños Ángel Barajas y Camilo Vera se clasificaron a las finales de la general individual y barra fija.

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En el All-around, los dos representantes colombianos se ubicaron entre los mejores 24 gimnastas del mundo, en la categoría mayores.

Barajas ocupó la novena posición con un puntaje total de 82.831 conseguidos en barra fija (14.333), barras paralelas (14.300), salto (13.666), arzones (13.666), suelo (13.566) y anillas (13.300).