Jhon Jader Durán brilló con doblete y los colombianos se hicieron sentir en Europa

Los delanteros colombianos tuvieron una jornada y semana fantástica en los torneos de UEFA, la Liga de Campeones y la Liga Europa, demostrando la capacidad goleadora en sus clubes.

El martes en la Champions, Luis Javier Suárez marcó un gol en el triunfo del Sporting CP (2-0) ante el Lens; Luis Díaz, por su parte, marcó en el empate del Bayern (3-3) frente al Viking de Noruega, mientras que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández anotó con el Real Betis en la victoria (3-2) sobre el Porto.

Este jueves, en Liga Europa, el duelo estelar de artilleros lo libraron Jhon Jader Durán con el Benfica y Camilo Durán con el Celtic de Glasgow, en el compromiso por la segunda fecha de la fase eliminatoria.

El pulso lo ganó el antioqueño Jhon Jader, al anotar un doblete en la goleada 4-1 ante el equipo del reino unido.

Durán abrió el marcador a los cinco minutos de iniciado el compromiso de tiro penal, al recibir una falta dentro del área y que el atacante ejecutó perfectamente.

Luego volvería a hacerse presente en el marcador, al minuto 36, en una acción individual, tras una asistencia de Haissem Hassan para el 3-0. El dos cero lo había puesto Alexander Bah al minuto 23 y el cuarto fue obra de Vangelis Pavlidis. Durán fue sustituido a los 66 minutos.

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Doblemente feliz

El colombiano habló sobre las ambiciones del Benfica para la temporada: "Todos queremos ganar esta competición; si juegas, es para ganar. Queremos ganar, trabajamos para ello y queremos estar en la lucha por el campeonato".

Asimismo, dijo que cuando tiene la posibilidad de ser titular, su objetivo es dar todo.

"Lo doy todo por mi equipo, ¡pero todos saben que Pavlidis es el número uno! Se lo merece todo, ha jugado más que yo.

Apenas estoy llegando, pero en los minutos que juego intento darlo todo por el equipo", expresó Durán.

El colombiano también se refirió a las críticas por su temperamento y los cambios de clubes que ha tenido, restándole importancia a los comentarios.

"Todo el mundo puede hablar, tanto los que hablan bien como los que hablan mal; cada uno tiene su opinión. Siempre van a hablar; yo siempre quiero ayudar, siempre quiero marcar goles, pero si no se dan, quiero trabajar para mi equipo”, concluyó.

Gracias a sus goles, Jhon Jader tuvo una calificación de (8.8) en el partido.

Camilo presente

Por otro lado, su compatriota, el samario Camilo Durán, no se quedó atrás y, siendo uno de los jugadores más destacados del Celtic con una calificación de (7.7), el de mayor calificación, quien marcó a los 63 minutos el 3-1 para su equipo, acortando diferencias, pero después el conjunto portugués seguiría de largo para quedarse con la victoria.

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Camilo pudo haber marcado uno o dos más, pero los palos se los negaron. También tuvo otra opción que la atajó el arquero ucraniano Anatolii Trubin, que hubiera sido el 3-2, y haber puesto el partido más apretado.

Con estos resultados, el Benfica es tercero con 6 puntos, mientras que el Celtic aún no suma en la Liga Europa y se ubica en el puesto 34.

El Olympiacos del colombiano Gustavo Puerta derrotó 0-1 al Olympique de Marsella de visitante, sumando seis unidades, tras dos victorias. La Juventus de Jhon Lucumí se impuso de visitante 1-2 al Celta de Vigo, mientras que el Crystal Palace de Jefferson Lerma cayó a domicilio 3-2 ante el Olympique Lyon.

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