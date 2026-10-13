Los 'Luchos' colombianos se destacaron en la Liga de Campeones

El inicio de la segunda jornada de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones deparó este martes buenas noticias para los delanteros colombianos, haciéndose presentes en el marcador.

En primer lugar, el samario Luis Javier Suárez marcó el primer tanto en la victoria del Sporting CP 2-0 en su visita al Lens de Francia.

Con esta victoria, los portugueses son segundos en la tabla, con seis puntos, los mismos del líder Barcelona, que goleó de visitante 4-1 al Galatasaray de Davinson Sánchez.

Suárez abrió el marcador al minuto 22 para su equipo, al recibir una asistencia de Nestory Irakunda, mientras que Issa Doumbia selló el triunfo a los 74 minutos.

Además del gol, el atacante cafetero fue elegido como el jugador del partido.

"Estoy muy contento con el trabajo realizado por todo el equipo. Hoy (ayer) más que un reconocimiento personal, es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo; supimos sufrir.

Les dimos una recompensa increíble a todos los aficionados que estuvieron aquí y a los que se quedaron en Lisboa", declaró el goleador tras el compromiso.

Suárez reseñó que salieron a buscar el partido sin complejos porque necesitaban sumar.

"Empezamos a jugar nuestro partido; son un equipo muy fuerte en un gran ambiente, lo dieron todo, pero supimos sufrir en los primeros minutos y luego desplegamos nuestro juego.

Era importante conseguir esta victoria para ganar confianza fuera de casa. Hoy es importante porque ganamos y supimos sufrir; hay que reconocer el trabajo de todo el equipo", recalcó.

Suárez se convirtió en el máximo goleador histórico del Sporting en la Liga de Campeones tras marcar su séptimo gol en la competición.

“Es un gran honor formar parte de la historia de este gran club. Tanto la afición como yo hemos pasado por momentos muy duros, pero en días como hoy, después de todo el trabajo y el sufrimiento que han soportado conmigo, es una alegría para todos".

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Bayern sorprendido

Por otro lado, el Bayern Múnich se vio sorprendido en su visita a Noruega en duelo ante el Viking al empatar 3-3.

El colombiano Luis Fernando Díaz fue partícipe en el empate parcial. Harry Kane en el minuto 54 marcó el 2-1 y en el 60 igualó las acciones 2-2, en un partido que fue intenso y con Bayern a no dejarse vencer y la remontada se hacía venir.

Con la intensidad de juego de los alemanes, el tercer tanto no demoró en llegar. Lucho Díaz, luego de una serie de toques, recibió pase de Konrad Laimer para poner el 3-2; el Bayern volvía a tener cierta tranquilidad.

Minutos antes, al colombiano le habían anulado un gol por fuera de juego,

Sin embargo, cuando los muniqueses parecían cantar la victoria, Herman Haugen en el minuto 90 de golpe de cabeza marcó el 3-3 definitivo, salvando un punto y dejando un sinsabor en las huestes de los bávaros.

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En el otro juego destacado de la tarde, el Barcelona se impuso 4-1 sobre el Galatasaray.

Los turcos se pusieron en ventaja con gol del ruso Aleksey Batrokov a los 28 minutos, pero después los catalanes le darían vuelta al resultado, con las anotaciones de Joao Cancelo (43), Fermín López (50), Anthony Gordon (53) y de Karim Adeyemi al (65).

El Atlético de Madrid se deshizo del Manchester United, al imponerse 2-0; el Brujas a domicilio sorprendió al Inter de Italia al derrotarlo 4-3; el Arsenal dio cuenta del Lille al golearlo 3-0 y el Villarreal doblegó 3-1 al Napoli.

Este miércoles la fecha continúa con los duelos entre: Roma-Real Madrid, Manchester City-París SG, Real Betis-Porto, Bodo Glim-Borussia Dortmund.

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