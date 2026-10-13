Otro escándalo en la Fifa: investigan pagos adicionales a Gianni Infantino por el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, vuelve a estar en el centro de la polémica tras una investigación periodística que señala que habría recibido una remuneración adicional de 1,76 millones de dólares en 2024 por medio de una empresa vinculada a la organización del Mundial de 2026 en Norteamérica.

La revelación fue publicada por el diario británico The Times, en un informe firmado por el periodista Martyn Ziegler, que examinó documentos fiscales de FWC2026 US Inc., la sociedad constituida para gestionar la organización de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Según la investigación, ese pago adicional no quedó reflejado de manera explícita en el informe anual de la Fifa correspondiente a 2024, en el que se reportó una remuneración de 4,274 millones de francos suizos para el dirigente durante ese ejercicio.

La diferencia entre la información divulgada en las cuentas del organismo y los registros fiscales de la empresa estadounidense abrió interrogantes sobre la transparencia de los ingresos del presidente de la máxima entidad del fútbol mundial.

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Los documentos fiscales, en el centro de la controversia

De acuerdo con The Times, los documentos presentados por FWC2026 US Inc. ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) incluyeron 626.229 dólares en la categoría de “otra remuneración declarable”.

El reporte también señala que fuentes consultadas por el medio sostienen que Infantino habría recibido cantidades similares o superiores durante 2025 y 2026. Parte de esos recursos, según la investigación, habría servido para cubrir gastos personales, entre ellos el alquiler de una mansión de lujo frente al mar en Miami, propiedad anteriormente del exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt.

Estos hallazgos ponen el foco sobre la estructura de pagos vinculada a la organización del Mundial y sobre la obligación de informar de manera transparente la remuneración total de los principales directivos de la Fifa.

Sin embargo, las cifras y los conceptos señalados en la investigación periodística no implican, por sí solos, que se haya establecido una conducta ilegal por parte de Infantino.

La respuesta de la Fifa

Consultada por el diario británico, la Fifa defendió sus procedimientos y explicó que las prestaciones laborales y la remuneración anual de su presidente son determinadas por la subcomisión de remuneraciones. También indicó que los aportes sociales se comunican a las autoridades estadounidenses de acuerdo con los requisitos legales.

No obstante, la respuesta del organismo no aclaró por qué los pagos adicionales canalizados a través de la sociedad estadounidense no quedaron reflejados en sus cuentas anuales de la manera señalada por la investigación.

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El reporte tampoco identificó desembolsos adicionales equivalentes para Mattias Grafström, secretario general de la Fifa, ni para Victor Montagliani, presidente de la Concacaf y titular del consejo de administración de la filial estadounidense.

La falta de una explicación específica sobre la inclusión de estos pagos en los informes financieros mantiene abiertas las preguntas sobre cómo se registraron y divulgaron los ingresos del dirigente.

Piden una investigación independiente

Las revelaciones también provocaron cuestionamientos desde el ámbito de la gobernanza del fútbol. Miguel Maduro, expresidente del comité de gobernanza de la Fifa, advirtió que la posible omisión de parte de la remuneración podría entrar en conflicto con los estatutos del organismo, que establecen obligaciones de transparencia sobre los ingresos individuales de sus principales directivos.

Por ese motivo, Maduro solicitó una investigación independiente para esclarecer el manejo de los recursos y determinar si se cumplieron las normas internas de divulgación financiera.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio la gestión de Infantino, quien asumió la presidencia de la Fifa en 2016 y busca mantenerse al frente de la organización en un periodo marcado por decisiones comerciales y proyectos de expansión de sus competiciones.

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La controversia llega antes de la próxima elección

El momento de la publicación también resulta relevante para el dirigente, que tiene la intención de buscar la reelección en marzo de 2027.

En los últimos años, Infantino ha afrontado críticas por iniciativas relacionadas con la comercialización de participaciones en torneos de la Fifa mediante estructuras privadas, una propuesta que tuvo que descartarse tras la oposición de distintos sectores del fútbol internacional.

Ahora, la investigación de The Times añade un nuevo frente de discusión sobre la transparencia de la remuneración de los directivos del organismo.

La cuestión central será establecer cómo se registraron los pagos atribuidos a Infantino, por qué no aparecen de forma explícita en las cuentas anuales señaladas y si la estructura utilizada cumplió con las obligaciones de divulgación de la Fifa.

Por el momento, la información publicada plantea interrogantes que requieren aclaraciones y una eventual revisión independiente. La investigación periodística, por sí sola, no constituye una prueba de ilegalidad, pero sí vuelve a poner bajo presión a Infantino en la antesala de un nuevo proceso electoral.

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