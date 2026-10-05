El tenista alemán Alexander Zverev termina el año como el número uno de la ATP

El tenista alemán Alexander Zverev se ha garantizado este lunes finalizar la temporada 2026 como número uno del mundo del ranking ATP por primera vez en su carrera tras completar un año en el que ha conquistado sus dos primeros títulos de Grand Slam en Roland Garros y el US Open.

A sus 29 años, Zverev ha calificado el logro como un "sueño hecho realidad" tras haber alcanzado cinco veces el 'top 5' y ocho el 10 primer puesto en cursos anteriores.

"Ha sido una temporada fantástica para mí tras ganar en París y Nueva York, y saber que terminaré el año en lo más alto de la clasificación es un sueño hecho realidad; se ha puesto mucho trabajo y esfuerzo para alcanzar esta meta, especialmente tras regresar de la lesión de tobillo, y espero terminar la temporada con estilo", ha celebrado el tenista de Hamburgo en declaraciones facilitas por la ATP.

Con este hito, Zverev se ha convertido en el primer tenista alemán en lograr el número uno a final de año y en el jugador más veterano en conseguirlo por primera vez en toda la historia, al alcanzar la cima con 29 años y 217 días el próximo 23 de noviembre, superando así los registros de Andre Agassi en 1999 (29 años y 214 días) y Andy Murray en 2016 (29 años y 197 días).

En la que ha sido la mejor campaña de su trayectoria, arrancó el curso sin ningún 'grande' en su palmarés y se proclamó campeón en Roland Garros al superar al italiano Flavio Cobolli en cinco sets, alcanzando posteriormente la final de Wimbledon para ser el primer alemán en disputar la final de los cuatro Grand Slams, antes de coronarse en el US Open para sellar un balance de 25 victorias y dos derrotas en torneos de Grand Slam en 2026.

Le puede interesar: Camila Osorio entra a la batalla por ingresar al cuadro principal del WTA de Wuhan

De este modo, Zverev se une a Novak Djokovic (en ocho ocasiones), Carlos Alcaraz (dos) y Jannik Sinner (una) como el cuarto tenista en activo que logra terminar el año en la cima del circuito masculino, además de convertirse a partir del 2 de noviembre en el trigésimo jugador de la historia que alcanza el número uno del ranking mundial.

Por su parte, el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, felicitó al tenista hamburgués por convertirse en el jugador 20 de la historia en amarrar el número uno al término de la temporada.

"Terminar la temporada como número uno a final de año es el logro definitivo en nuestro deporte; Sascha ha sido de forma constante uno de los mejores del mundo durante una década y lograrlo por primera vez a los 29 años demuestra su valentía y determinación para seguir empujando hacia adelante", ha destacado el dirigente.

Le puede interesar: ¿Rivales en la cancha, amigas fuera de ella? Osorio y Sabalenka sorprendieron con un baile en China

Actualmente, el tenista alemán se encuentra disputando los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghái, donde busca el que sería su octavo título en esta categoría de torneos, antes de afrontar a finales de 2026 las Nitto ATP Finals, donde intentará convertirse en el octavo jugador en conquistar al menos tres trofeos de maestro.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion