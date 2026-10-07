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¿Rivales en la cancha, amigas fuera de ella? Osorio y Sabalenka sorprendieron con un baile en China
Las tenistas compartieron un divertido momento frente a las cámaras en China, semanas después de enfrentarse en la primera ronda del US Open.
Authored by
cesarmuñoz
Osorio-y-Sabalenka.
La opinión
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Miércoles, 7 de Octubre de 2026

La tenista cucuteña María Camila Osorio y la bielorrusa Aryna Sabalenka protagonizaron un momento curioso durante su presencia en el WTA 1000 Wuhan, China, donde compartieron un baile frente a las cámaras.

Las deportistas aparecieron siguiendo el ritmo de la música en medio de un ambiente alejado de las disputas en las canchas.

Lea aquí: En su primer partido fuera de casa, Motilones del Norte se impuso sobre Capitanes

Osorio y Sabalenka se enfrentaron el 31 de agosto del presente año en el US Open, en aquella ocasión, la bielorrusa se impuso 6-2 y 6-4.

Ahora, en territorio chino, ambas muestran facetas diferentes. Mientras tanto, Osorio se prepara para competir de la mejor manera en el circuito y Sabalenka en busca conquistar un torneo que ya se ha llevado en tres ocasiones (2018, 2019 y 2024).

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