¡Increíble, pero cierto! India, bicampeona Mundial de tejo

Hay un refrán popular que dice “En casa de herrero azadón de palo” y eso le aconteció a Colombia el pasado fin de semana, cuna del deporte del tejo, al perder la final del IV Campeonato Mundial ante la India.

El evento deportivo que se llevó a cabo del 2 al 4 de octubre en Bogotá, el club en Tejo la Embajada y contó con la participación de 18 países; Colombia, Perú, Uruguay, México y Canadá por América; Suiza, Austria, Inglaterra, Gales, Países Bajos, Polonia y Turquía por Europa; e India, Filipinas, Indonesia, Japón, China, Australia por Asia y Oceanía.

La idea hacer un mundial nació desde 2023, siendo un espacio de intercambio cultural y diplomático alrededor de una práctica colombiana, con representantes de América, Europa, Asia y Oceanía.

El tejo, también llamado turmequé, tiene más de 500 años de tradición y raíces en el altiplano cundiboyacense.

Esta disciplina fue declarada como deporte autóctono nacional hace 26 años, por la Ley 613 de 2000 y en 2019 fue patentizado, como patrimonio cultural inmaterial de la nación.

Así como los ingleses fueron los precursores del fútbol, en Turmequé, Boyacá, los muiscas hace 500 años inventaron el tejo.

El juego consiste en lanzar discos metálicos en una cancha arcilla con mechas o pequeñas cargas explosivas, una dinámica que combina precisión y destreza.

Pues bien a pesar de todo eso y su historia el tejó que ya trascendió fronteras y océanos fue noticia el fin de semana al conocerse la delegación de la India se coronó campeón del mundo de tejo por segundo año consecutivo.

La competencia buscó trasladar esa tradición a un escenario de relaciones entre delegaciones diplomáticas.

En esta edición, la delegación de India revalidó el título obtenido en 2025 para convertirse en el primer país bicampeón del certamen. Colombia, país de origen del deporte, volvió a quedarse sin el trofeo por cuarta edición consecutiva, perdiendo en la final ante el cuadro asiático.

En la primera edición en 2023, el campeón fue Perú, para el 2024, el título se llevó Suiza y en las dos últimas ediciones 2024-2025, la India. Ver para no creer, pero así es el deporte.

La Embajada de India en Colombia celebró el resultado en sus canales oficiales. La misión diplomática destacó el alcance cultural de la jornada.

“Nos enorgullece que la India haya resultado vencedora, revalidando su título en esta celebración internacional única”, indicó la representación diplomática en sus redes sociales.

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Igualmente, mencionaron que, además de ganar el certamen, el evento sirvió para generar nuevos vínculos con sus homólogos diplomáticos en el país sudamericano.

“Más allá de la competición, el Mundial de Tejo fue una oportunidad magnífica para tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad entre los países participantes”, expresaron los campeones.

A nivel sudamericano, Colombia, Ecuador y Venezuela por cercanía geográfica han marcado cierta rivalidad por las colonias colombianas que se han asentado en estos países y han permitido el desarrollo de este deporte, como arraigo de su cultura.

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