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Selección Colombia femenina anuncia convocatoria de 23 jugadoras para enfrentar a Venezuela
Linda Caicedo es la principal ausencia. La Tricolor se medirá dos veces con Venezuela en octubre, como parte de su preparación para el Mundial de Brasil 2027.
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omarromero
Linda Caicedo, la gran ausente de la convocataria.
La opinión
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Viernes, 2 de Octubre de 2026

Tras la participación histórica de la selección femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia donde se obtuvo el tercer lugar, ahora el turno es para la selección de mayores que dirige el técnico Ángelo Marsiglia.

Las ‘Chicas Superpoderosas’, campeonas de inédito título de la CONMEBOL Liga de Naciones y subir al podio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputará dos encuentros amistosos como parte de su continúa preparación hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Le puede interesar: Colombia tendría que luchar por tres cupos directos en las Eliminatorias al Mundial 2030

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este viernes el listado de 23 para la jornada que se extenderá del 5 al 14 de octubre.

‘La Sele’ se medirá ante Venezuela para iniciar con el ciclo de encuentros internacionales previos a la cita orbital.

Dentro de la lista de jugadoras para los dos compromisos, la gran ausente es Linda Caicedo, quien brilló el jueves con su equipo Real Madrid en la Liga de Campeones femenina en el empate 1-1 frente al Manchester City, donde fue abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo.

Caicedo, aparte del gol tuvo un gran desempeño a lo lardo del partido, siendo sustituida a los 84 minutos.

Además de Linda Caicedo, otra que no apareció fue Mayra Ramírez, delantera del Chelsea de Inglaterra.

A continuación las elegidas para enfrentar la fecha FIFA:

Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)

Carolina Arias – América de Cali (COL)

Daniela Arias – CD León (MÉX)

Daniela Caracas – RCD La Coruña (ESP)

Daniela Garavito – Independiente Santa Fe (COL)

Daniela Montoya – Alianza Lima (PER)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (BRA)

Gisela Robledo – Corinthians (BRA)

Ingrid Guerra – Deportivo Cali (COL)

Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (MÉX)

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (USA)

Kelly Ibargüen – Atlético Nacional (COL)

Mariana Múñoz – América de Cali (COL)

Manuela Pavi – Toluca Feminil (MÉX)

Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (MÉX)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove (ING)

Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (BRA)

Natalia Giraldo – América de Cali (COL)

Luisa Agudelo – San Diego Wave (USA)

Luz Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

Stefania Perlaza – Deportivo Cali (COL)

Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)

Wendy Bonilla – Santos F.C. (BRA)

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