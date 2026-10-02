Microtráfico estaría detrás de ola de violencia contra habitantes de calle en Cúcuta

Cada vez hay más indicios de que la ola de violencia que ha afectado principalmente a personas en condición de calle estaría motivada por disputas entre bandas delincuenciales que se enfrentan por el control de los principales puntos de venta de drogas en la ciudad.

Punta Brava, un sector muy conocido del barrio Magdalena, es precisamente uno de esos sitios neurálgicos, en parte por la alta presencia y tránsito de habitantes de calle, pues su entrada está conectada con el Canal Bogotá.

Precisamente allí, en la avenida 22A con calle 23, se volvió a cometer un hecho violento, por segunda ocasión en este mes, que dejó a los habitantes del sector en incertidumbre por los constantes disparos que escucharon.

Siga leyendo: El historial del Pollo: presunto primer implicado en el crimen de Mónica fue capturado en Tibú

“Fue una ráfaga larga. No sabría decir de cuántos, pero siempre fueron bastantes disparos”, contó un vecino de la zona, quien, pasados algunos minutos, salió de su vivienda para tratar de observar lo sucedido, junto con otra decena de testigos.

En esta oportunidad, la curiosidad fue más fuerte que el miedo y fueron varios los habitantes que se acercaron para observar la escena. Finalmente, se conoció que solo una persona resultó herida, identificado como Eudomar Samuel Toro Morales.

El sujeto recibió un disparo en la pierna izquierda y fue trasladado de inmediato a la Unidad Básica Loma de Bolívar, donde recibió atención de urgencia. Según se conoció, la herida no revestiría gravedad y el hombre se encuentra en proceso de recuperación.

Entretanto, policías e investigadores arribaron a la escena, a escasos metros del Canal Bogotá, para recopilar testimonios y datos clave que permitan identificar a los responsables y reconstruir lo ocurrido.

Y, precisamente, se logró conocer una versión preliminar de los hechos. Al parecer, alrededor de las 8:30 de la noche del pasado miércoles, mientras varias personas se encontraban reunidas en ese punto, llegaron dos hombres en motocicleta y dispararon en repetidas oportunidades. Por el momento, se desconoce si su intención era causar la muerte o simplemente dejar un mensaje. Según la información conocida, el ataque iba dirigido contra varios consumidores de droga.

Además: ¿Pelotas de marihuana a la cárcel? Caen seis presuntos integrantes de Los Turcos en Cúcuta

Una granada fallida

No pasaron ni 24 horas para que otro hecho de violencia sacudiera este sector. También en Punta Brava, sobre las 2:00 de la tarde de ayer, otros dos sujetos en motocicleta volvieron a pasar por el mismo sitio donde habían perpetrado el ataque y lanzaron una granada contra una de las viviendas.

El artefacto no estalló y quedó intacto sobre un andén. La situación no pasó desapercibida y de inmediato se dio aviso a las autoridades, que arribaron para acordonar la escena y evacuar a los civiles.

A la vez, se inició una investigación para establecer si existe alguna relación entre ambos hechos. Por ahora, una de las principales líneas apunta a que el trasfondo estaría relacionado con el negocio del microtráfico.

Un dato para resaltar es que, en ese mismo punto, se cometió un homicidio este mes. La víctima también fue un habitante de calle, quien fue ultimado a disparos durante la noche del pasado 17 de septiembre.

También: ¿A dónde iba con esas granadas? Detalles de la captura de hombre en El Carmen

Muerte en Punto Azul

Este tampoco fue el único hecho de violencia cometido contra habitantes de calle esta semana. Apenas dos días atrás, el pasado martes, otra persona en esta condición fue asesinada en el barrio Sevilla.

El crimen ocurrió en la avenida 8 con calle 5, en el sector conocido como Punto Azul, donde, en medio del silencio y la soledad de la madrugada, criminales le causaron la muerte a este hombre, cuya identidad continúa siendo un misterio.

Aunque no ha sido reconocido oficialmente, se conoció que tendría antecedentes por porte de drogas. De igual forma, las autoridades estudian una posible relación con el microtráfico en el sector.

Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13F .