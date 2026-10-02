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Pacientes en corredores y urgencias al 409%: así está el Erasmo Meoz
Los cuatro servicios que presta el centro asistencial superan su capacidad habilitada, evidenciando una demanda asistencial persistentemente superior a la capacidad operativa institucional.
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La sobreocupación supera el 400% en el Hospital Erasmo Meoz/Foto: Carlos Ramírez/La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Viernes, 2 de Octubre de 2026

La crisis que se veía venir y que fue anunciada hace dos meses por las directivas del Hospital Universitario Erasmo Meoz, en un intento por llamar la atención del Gobierno Nacional y de las EPS deudoras del centro asistencial, empezó a sentirse con dureza y amenaza, en los próximos días, con la suspensión de servicios a los usuarios de tres departamentos y del vecino país de Venezuela.

Ayer, el gerente de la institución, Hernando José Mora, le reveló a La Opinión que la sobreocupación está por encima del 400 por ciento, debido al aumento de la demanda de atención en el servicio de urgencias.

Mora explicó que, al comparar la capacidad instalada del hospital con la ocupación observada, con corte al 27 de septiembre del presente año, se tenía una ocupación activa en las urgencias de adultos superior al 409 por ciento; en urgencias de pediatría, del 111 por ciento; en hospitalización, del 104 por ciento, y en sala de partos, del 230 por ciento.


El colapso está en marcha

“Los cuatro servicios superan su capacidad habilitada, evidenciando una demanda asistencial persistentemente superior a la capacidad operativa institucional”, precisó Mora.

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Esta condición elevó de inmediato la categoría de urgencia hospitalaria en el centro asistencial, debido a la gran cantidad de pacientes que a diario llegan al servicio de urgencias, provocando una presión sobre la atención que supera la capacidad de respuesta del hospital y de su personal.

La situación deja a la institución a las puertas de tener que suspender servicios por la sobrecarga del personal que atiende de manera permanente a decenas de pacientes de Nueva EPS y Coosalud que, al no contar con atención en la red prestadora de esas entidades, acuden obligatoriamente al hospital.


Deudas millonarias de las EPS

Hace apenas dos meses, en julio, el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) ya venía atravesando momentos difíciles por la sobreocupación. Su gerente, el médico Hernando José Mora, y los seis sindicatos que hacen presencia en la entidad lanzaron un S. O. S. al Gobierno Nacional y a las EPS para que pagaran lo que adeudan por los servicios prestados.

En ese entonces, el directivo aseguró que la continuidad de la atención dependería de que las citadas EPS cancelaran las obligaciones que mantienen con el hospital, las cuales superan los 131.000 millones de pesos.
 

En camillas, en sillas y sentados en los pasillos así se atiende a los pacientes en las urgencias del hospital./Foto: Carlos Ramírez/La Opinión


Pero, además, en esa oportunidad, Mora lanzó un ultimátum: “Si no nos pagan lo que nos deben, en dos meses (que ya se cumplieron), el hospital se verá abocado a suspender servicios a los cientos de usuarios que acuden cada día”.

Recordó que Nueva EPS adeuda cerca de 117.000 millones de pesos y Coosalud EPS, otros 14.000 millones, recursos que hoy resultan indispensables para garantizar la compra de medicamentos e insumos médicos, el pago del personal y el funcionamiento de los servicios asistenciales.


Un hospital al límite de su capacidad

La situación financiera coincide con una presión asistencial sin precedentes. El servicio de urgencias opera con una sobreocupación superior al 400 por ciento, una cifra que refleja la presión sobre la red de atención para miles de afiliados de Nueva EPS y Coosalud en Cúcuta.

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Durante un recorrido que periodistas de La Opinión hicieron por las instalaciones del Hospital Universitario Erasmo Meoz, los pasillos de urgencias mostraban una escena que evidencia la magnitud de la crisis: pacientes permanecían en camillas ubicadas en corredores, otros aguardaban atención en sillas y varios permanecían acostados sobre colchonetas por la falta de espacio físico.

El hospital dispone de 368 camas de hospitalización y 76 camillas en urgencias, infraestructura que desde hace meses resulta insuficiente frente al creciente número de usuarios que llegan diariamente, dijo Mora.

De acuerdo con el gerente, cerca del 50 por ciento de las camas de hospitalización permanecen ocupadas por pacientes de Nueva EPS y Coosalud que requieren ser remitidos a clínicas o instituciones de mayor complejidad, pero no pueden ser trasladados porque estas EPS carecen de una red prestadora activa o porque las instituciones privadas han restringido la atención ante el incumplimiento de los pagos.

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“Esa es la principal causa de la sobreocupación. Son pacientes que no podemos trasladar porque no existe una clínica que los reciba o donde les practiquen procedimientos como resonancias o tomografías. Mientras esperan una remisión, ocupan camas que necesitan otros pacientes que siguen llegando a urgencias”, explicó Mora.

El directivo advirtió que esta situación incrementa el riesgo para quienes esperan una referencia médica y también para quienes permanecen horas o días en urgencias sin acceder a una cama de hospitalización.

Representantes de los sindicatos del Erasmo Meoz cuestionaron el comportamiento de Nueva EPS y Coosalud, al considerar que ambas entidades dejaron de garantizar una red suficiente de clínicas e IPS para sus afiliados en la ciudad y trasladaron esa responsabilidad al hospital público.

Según los dirigentes sindicales Julio Lizcano y Aristides Hernández, esa situación ha provocado que cientos de pacientes, sin otra alternativa de atención, lleguen diariamente al Erasmo Meoz en busca de consultas, hospitalización, cirugías o procedimientos especializados.


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