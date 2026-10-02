Pacientes en corredores y urgencias al 409%: así está el Erasmo Meoz

La crisis que se veía venir y que fue anunciada hace dos meses por las directivas del Hospital Universitario Erasmo Meoz, en un intento por llamar la atención del Gobierno Nacional y de las EPS deudoras del centro asistencial, empezó a sentirse con dureza y amenaza, en los próximos días, con la suspensión de servicios a los usuarios de tres departamentos y del vecino país de Venezuela.

Ayer, el gerente de la institución, Hernando José Mora, le reveló a La Opinión que la sobreocupación está por encima del 400 por ciento, debido al aumento de la demanda de atención en el servicio de urgencias.

Mora explicó que, al comparar la capacidad instalada del hospital con la ocupación observada, con corte al 27 de septiembre del presente año, se tenía una ocupación activa en las urgencias de adultos superior al 409 por ciento; en urgencias de pediatría, del 111 por ciento; en hospitalización, del 104 por ciento, y en sala de partos, del 230 por ciento.



El colapso está en marcha

“Los cuatro servicios superan su capacidad habilitada, evidenciando una demanda asistencial persistentemente superior a la capacidad operativa institucional”, precisó Mora.

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Esta condición elevó de inmediato la categoría de urgencia hospitalaria en el centro asistencial, debido a la gran cantidad de pacientes que a diario llegan al servicio de urgencias, provocando una presión sobre la atención que supera la capacidad de respuesta del hospital y de su personal.

La situación deja a la institución a las puertas de tener que suspender servicios por la sobrecarga del personal que atiende de manera permanente a decenas de pacientes de Nueva EPS y Coosalud que, al no contar con atención en la red prestadora de esas entidades, acuden obligatoriamente al hospital.



Deudas millonarias de las EPS

Hace apenas dos meses, en julio, el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) ya venía atravesando momentos difíciles por la sobreocupación. Su gerente, el médico Hernando José Mora, y los seis sindicatos que hacen presencia en la entidad lanzaron un S. O. S. al Gobierno Nacional y a las EPS para que pagaran lo que adeudan por los servicios prestados.

En ese entonces, el directivo aseguró que la continuidad de la atención dependería de que las citadas EPS cancelaran las obligaciones que mantienen con el hospital, las cuales superan los 131.000 millones de pesos.

