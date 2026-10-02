Estaciones de servicio celebran reversazo del alza de la gasolina en medio de caída de 40% en ventas

El aumento de $46 por galón en el precio de la gasolina, en promedio nacional, que fue anunciado para octubre tuvo una vigencia de pocas horas antes de que el presidente Abelardo de la Espriella pidiera echarlo para atrás.

La decisión dejó en evidencia un cambio de rumbo en la medida anunciada por los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y aparentes problemas de comunicación dentro del Ejecutivo, porque el mandatario alegó que desconocía el alza.

Lea además: ¿Quién es Alberto Samuel Yohai, el nombre que suena para presidir la ANDI?

En el caso de Cúcuta, el incremento había sido de $47 y algunas estaciones de servicio (EDS) solo alcanzaron a cambiarlo por una hora, debido que los camiones cisternas que les suministraron el combustible llegaron durante la mañana ayer. Así, el precio máximo de venta del hidrocarburo subsidiado (exento de IVA y de otros impuestos) sigue en $14.252.

De la Espriella informó que citó a la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, luego de enterarse del ajuste, a quien le pidió que lo revirtiera, mientras buscan “soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”.

Sin embargo, Miniminas no hizo referencia al valor internacional del crudo, sino que destacó que el ajuste respondió “a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, uno de los componentes de la estructura de precios de la gasolina”.

“Este biocombustible se produce a partir de caña de azúcar, actividad de especial importancia para el Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Con esta decisión, el Gobierno busca acompañar al sector y generar alivios que contribuyan a su recuperación”, expresó la cartera dirigida por Arboleda.

Le puede interesar: DIAN anuncia cambios para atender el aumento de solicitudes de devolución de IVA

El presidente De la Espriella aseguró que su instrucción es buscar una salida articulada y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado “antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos”.

“Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”, apuntó.

Contrabando, combustible robado y pategrillo

El sector de los combustibles en la región aplaudió la decisión del mandatario, porque el alza inesperada los alarmó. La directora ejecutiva de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort), María Eugenia Martínez, dijo que es grave que les suban a la gasolina, porque, en el departamento, han luchado por buenos precios.

Además, destacó que en los últimos meses las ventas de las EDS cayeron 40% por tres problemas que enfrentan y que propician los pimpineros o expendedores informales: el combustible refinado robado del poliducto del sur de Cesar; el pategrillo, el cual se fabrica con el hidrocarburo hurtado del oleoducto Caño Limón-Coveñas, y la gasolina de contrabando procedente de Venezuela.

Lea también: Sin IVA en fechas especiales: una de las seis propuestas de la Gran Alianza Empresarial para reactivar el comercio de Cúcuta

“Ese robo de combustible era de alrededor de 15 a 17 tractomulas diarias cuenta la gente del norte del departamento. Ese hidrocarburo nos invadió e invadió parte de Venezuela, porque hasta allá llegó… Tenemos la buena noticia de parte de la Brigada 30 del Ejército de que, a partir del próximo lunes, se va a instalar un puesto de mando en Aguachica para controlar eso”, añadió la directora ejecutiva de Asesnort.

Igualmente, expresó que el suministro de combustibles se ha normalizado en el país vecino, lo cual ha hecho que se vuelva a presentar el contrabando. “Desde La Parada (Villa del Rosario) nos llegan videos en lo que se ven vehículos venezolanos grandes, tipo lancha, que tienen tanques grandísimos, y les sacan el combustible”, apuntó.

Lea aquí: ¿Qué sucede? Cúcuta reduce el desempleo, pero también pierde 9.000 ocupados

Además, esa gasolina es mucho más económica, pues, el litro en las bombas internacionales vale $2.200 ($8.316 el galón) y en las estaciones de Abastecimiento de Combustible para Exportación Fronteriza (ACEF), $3.600 ($13.608), por lo que el hidrocarburo colombiano no tiene un precio competitivo.

“Nosotros no somos los únicos que estamos perdiendo, también el pueblo, porque desde 2019 a septiembre de 2025 hemos perdido más de $13.000 millones mensuales, en Cúcuta, en el recaudo de la sobretasa a la gasolina”, enfatizó María Eugenia Martínez, quien resaltó que las alcaldías reciben el 75% de este impuesto y la Gobernación, el 25%.

El sector considera que el Gobierno tiene margen para mantener estable el precio, luego de los saldos cancelados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Ecopetrol recibió este miércoles el pago de la cuenta por cobrar del FEPC, por $683.990 millones, correspondiente al tercer y cuarto trimestre de 2025.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion